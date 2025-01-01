Увлекательное путешествие в мир кинохитов с Романтик-квартетом

Камерный ансамбль «Романтик-квартет» по праву считается одним из лучших струнных коллективов России. Созданный под руководством профессора В.А. Берлинского, виолончелиста легендарного Государственного квартета имени Бородина, квартет продемонстрировал высокий профессионализм с первых дней своего существования.

В состав ансамбля входят талантливые музыканты: Андрей Баскин, Александр Будников, Вартан Даракчян и Сергей Асташонок. В 1999 году они одержали значимую победу на V Международном конкурсе струнных квартетов имени Д.Д. Шостаковича в Москве, получив Первую премию и семь специальных призов. Это достижение укрепило их репутацию как на российской, так и на мировой сцене.

Широкий репертуар и безупречное мастерство

Сегодня «Романтик-квартет» известен своим безупречным исполнительским мастерством и разнообразием репертуара. В их программах звучат произведения таких композиторов, как Чайковский, Шостакович, Танеев, Мясковский и Вайнберг, а также современные работы российских и зарубежных авторов. Особыми темами в их творчестве остаются произведения русских композиторов, которые занимают важное место в художественном кредо коллектива.

Новый проект «Киномузыка»

В этом сезоне музыканты представляют новый проект «Киномузыка», который приглашает зрителей в увлекательное путешествие по миру кинохитов. Программа включает оригинальные аранжировки знаменитых саундтреков, которые создадут атмосферу любимых фильмов и напомнят о лучших композиторах, актёрах и режиссёрах.

Гостей ждут мелодии из культовых картин, таких как «Семнадцать мгновений весны», «Обыкновенное чудо», «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука», «Ирония судьбы», «Тегеран-43», «Папаши», «Игрушка», «Пираты Карибского моря», «Шербургские зонтики», «Профессионал», «Титаник» и многие другие.

Незабываемые концерты

«Романтик-квартет» — это гармоничное сочетание традиций и современности, академического искусства и яркого концертного звучания, которое делает их выступления поистине незабываемыми. Не пропустите шанс насладиться их концертом в Академ Джаз клубе!