Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Романтик квартет
Билеты от 800₽
Киноафиша Романтик квартет

Романтик квартет

18+
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Увлекательное путешествие в мир кинохитов с Романтик-квартетом

Камерный ансамбль «Романтик-квартет» по праву считается одним из лучших струнных коллективов России. Созданный под руководством профессора В.А. Берлинского, виолончелиста легендарного Государственного квартета имени Бородина, квартет продемонстрировал высокий профессионализм с первых дней своего существования.

В состав ансамбля входят талантливые музыканты: Андрей Баскин, Александр Будников, Вартан Даракчян и Сергей Асташонок. В 1999 году они одержали значимую победу на V Международном конкурсе струнных квартетов имени Д.Д. Шостаковича в Москве, получив Первую премию и семь специальных призов. Это достижение укрепило их репутацию как на российской, так и на мировой сцене.

Широкий репертуар и безупречное мастерство

Сегодня «Романтик-квартет» известен своим безупречным исполнительским мастерством и разнообразием репертуара. В их программах звучат произведения таких композиторов, как Чайковский, Шостакович, Танеев, Мясковский и Вайнберг, а также современные работы российских и зарубежных авторов. Особыми темами в их творчестве остаются произведения русских композиторов, которые занимают важное место в художественном кредо коллектива.

Новый проект «Киномузыка»

В этом сезоне музыканты представляют новый проект «Киномузыка», который приглашает зрителей в увлекательное путешествие по миру кинохитов. Программа включает оригинальные аранжировки знаменитых саундтреков, которые создадут атмосферу любимых фильмов и напомнят о лучших композиторах, актёрах и режиссёрах.

Гостей ждут мелодии из культовых картин, таких как «Семнадцать мгновений весны», «Обыкновенное чудо», «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука», «Ирония судьбы», «Тегеран-43», «Папаши», «Игрушка», «Пираты Карибского моря», «Шербургские зонтики», «Профессионал», «Титаник» и многие другие.

Незабываемые концерты

«Романтик-квартет» — это гармоничное сочетание традиций и современности, академического искусства и яркого концертного звучания, которое делает их выступления поистине незабываемыми. Не пропустите шанс насладиться их концертом в Академ Джаз клубе!

Купить билет на концерт Романтик квартет

Помощь с билетами
Ноябрь
Декабрь
12 ноября среда
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 800 ₽
3 декабря среда
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 800 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
12 декабря в 21:30 Still Standup Moscow
от 890 ₽
Джинсы Тарковского. Презентация нового альбома
18+
Рок
Джинсы Тарковского. Презентация нового альбома
5 ноября в 19:00 Урбан
от 1800 ₽
Евгений Петросян. И в шутку, и всерьез
12+
Юмор
Евгений Петросян. И в шутку, и всерьез
21 октября в 19:00 Москонцерт-холл
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше