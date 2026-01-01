Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Романтик джаз
Билеты от 500₽
Киноафиша Романтик джаз

Романтик джаз

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте

Вечер романтического джаза в Петровиче

Пятеро профессиональных джазовых музыкантов, во главе с Олегом Грымовым, создадут уникальную атмосферу камерности и нежности. Олег Грымов — солист и концертмейстер группы саксофонов Государственного оркестра джазовой музыки им. Лундстрема, удивит зрителей своим виртуозным исполнением.

Мелодии саксофона переплетаются с тишиной зала, создавая пространство для откровенности и эмоций. Каждая композиция становится признанием в любви, а каждая пауза — местом, где рождаются искренние чувства. Вечеринка подарит незабываемые моменты как любителям живой музыки, так и тем, кто ищет романтику.

Этот вечер превратится в уголок, где свидание становится событием, а музыка — связующим звеном между сердцами. Гости смогут насладиться коктейлями, атмосферой уюта и настоящим искусством живого исполнения. Это встреча джаза с романтикой создаст настроение, которое хочется увезти с собой.

 

Купить билет на концерт Романтик джаз

Помощь с билетами
Июль
17 июля пятница
20:00
Петрович Москва, Мясницкая, 24, стр. 3
от 500 ₽
25 июля суббота
20:00
Петрович Москва, Мясницкая, 24, стр. 3
от 500 ₽

Фотографии

Романтик джаз

В ближайшие дни

День рождения Владимира Шахрина. Чайф
6+
Рок

День рождения Владимира Шахрина. Чайф

25 июня в 19:00 Сад «Эрмитаж»
от 4000 ₽
Jazz Jam: Bossa Nova Edition
16+
Джаз

Jazz Jam: Bossa Nova Edition

5 июня в 20:00 Louis
от 1000 ₽
Марат Галеев и друзья: День рождения
12+
Джаз

Марат Галеев и друзья: День рождения

31 мая в 20:30 Клуб Алексея Козлова
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше