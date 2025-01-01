Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Романтик джаз
Билеты от 500₽
Киноафиша Романтик джаз

Романтик джаз

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте

Вечер романтического джаза в Академ Джаз клубе

Вечером город становится тише, огни мягко отражаются в бокалах, а в воздухе рождается особая магия. В такие моменты хочется быть рядом с теми, кто дорог, и делиться не словами, а чувствами. Атмосфера нашего Джаз клуба наполнена теплом и ожиданием чего-то красивого, словно сам вечер приглашает замедлиться и прожить его до конца.

Именно для таких мгновений мы создали программу «Вечер романтического джаза». В этот вечер джаз звучит особенно чувственно и трепетно.

Знакомьтесь с музыкантами

Пятеро профессиональных джазовых музыкантов во главе с блистательным саксофонистом и композитором, Олегом Грымовым, создадут уникальную музыкальную атмосферу. Олег — солист и концертмейстер группы саксофонов Государственного оркестра джазовой музыки им. Лундстрема. Его виртуозные мелодии переплетаются с тишиной зала, наполняя пространство откровенностью и нежностью.

Музыка, как признание в любви

Каждая композиция становится признанием в любви, а каждая пауза — местом, где рождаются самые искренние эмоции. В это время Академ Джаз клуб превратится в уголок, где свидание становится событием, а музыка — связующим звеном между сердцами.

Атмосфера и угощения

Здесь можно насладиться не только коктейлями, но и атмосферой камерности, созданной живым исполнением музыки. Это вечер, где джаз встречается с романтикой, создавая настроение, которое хочется унести с собой. Участвуйте в этом волшебстве и дайте музыке увлечь вас в мир чувств!

Купить билет на концерт Романтик джаз

Помощь с билетами
Январь
Февраль
Март
Апрель
2 января пятница
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, Мясницкая, 24/7, стр. 3
от 500 ₽
22 января четверг
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, Мясницкая, 24/7, стр. 3
от 500 ₽
6 февраля пятница
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, Мясницкая, 24/7, стр. 3
от 500 ₽
27 марта пятница
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, Мясницкая, 24/7, стр. 3
от 500 ₽
23 апреля четверг
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, Мясницкая, 24/7, стр. 3
от 500 ₽

Фотографии

Романтик джаз

В ближайшие дни

Ночной Open Mic
18+
Юмор
Ночной Open Mic
20 декабря в 23:00 Standup Brothers
от 600 ₽
Женский vs Мужской Стендап
18+
Юмор
Женский vs Мужской Стендап
2 января в 19:00 O'Donoghue's
от 1090 ₽
Ночной Open Mic
18+
Юмор
Ночной Open Mic
13 декабря в 23:00 Standup Brothers
от 600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше