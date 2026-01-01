Романтично и впечатляюще!

Музыкальный вечер в Свердловской филармонии

Приглашаем вас на незабываемый концерт, в котором прозвучат шедевры классической музыки! Вы сможете насладиться удивительными произведениями от известных композиторов, представленных выдающимися исполнителями.

Исполнители

Солисты:

Александра Зиганшина (скрипка)

Анастасия Чернухина (виолончель)

Вадим Мосалев (виолончель)

Валентин Попов (фортепиано)

Концерт ведет: Марина Принц

Также выступит: Михаил Калупин (скрипка)

Программа концерта

Дебюсси — Фортепианное трио соль мажор

Кодай — Дуэт для скрипки и виолончели, ор. 7 (III часть)

Равель — Соната для скрипки и виолончели

Сметана — Фортепианное трио соль минор

О произведениях

Не просто музыкальный вечер, а диалог избранных. Здесь вы услышите мельчайшие нюансы и эмоции, которые передают произведения гениев классической музыки.

Чудесное Трио 18-летнего Клода Дебюсси, впервые сыгранное на домашнем музыкальном вечере Надежды Филаретовны фон Мекк, обладает юношеским светом и прозрачностью. Оно станет идеальным началом для вечера.

Трио Сметаны — это глубокие переживания человека, вынужденного отойти от суетливого мира и остаться наедине с самим собой. В этом произведении вы почувствуете всю мощь его выражения.

Соната для скрипки и виолончели Мориса Равеля, написанная в 1918 году, опровергает миф о том, что музыка «уродливого века» не может быть прекрасной. Как утверждал Равель: «Что остаётся на долю музыки, если она лишена красоты?»

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!