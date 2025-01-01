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Романтический вечер в Париже
Билеты от 2800₽
Киноафиша Романтический вечер в Париже

Романтический вечер в Париже

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Париж в сердце Москвы: Музыкальное путешествие

Приглашаем вас отправиться в незабываемое путешествие по романтичному Парижу, не покидая центра Москвы! Этот город мечты, знакомый нам по книгам, фильмам и прогулкам вдоль Сены, всегда притягателен, независимо от времени года.

Музыка, которая вдохновляет

Фантазия легко перенесет вас на улицы старого города, где под чарующие мелодии вы сможете вновь оказаться на Елисейских Полях или подняться на Монмартр к величественному органу базилики Сакрекёр. Многоликий Париж открывается здесь во всём своем великолепии.

Романтическая встреча с искусством

Концерт предложит вам уникальную возможность насладиться разнообразной музыкой, пропитанной духом французской столицы. Это не просто музыкальное событие — это романтическая встреча с культурой, которая вдохновляет и очаровывает.

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу Парижа и насладиться его музыкальным наследием в самом сердце Москвы!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:30 от 2800 ₽

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