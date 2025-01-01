Романтический вечер в Париже и Сан‑Ремо

Музыкальное путешествие по Парижу и Сан-Ремо

Приглашаем вас совершить увлекательное музыкальное путешествие, не покидая центра Москвы! Вместе с инструментальным трио вас ждёт незабываемая прогулка по Парижу — городу, знакомому по книгам, фильмам и прогулкам вдоль Сены.

Париж притягателен в любое время года. Фантазия легко позволит пройтись по улицам старого города, а под замечательную музыку вы вновь окажетесь на Елисейских Полях или подниметесь на Монмартр к Большому органу базилики Сакрекёр. Многоликий город открывается во всём своём великолепии.

Романтика Сан-Ремо

Этот концерт также подарит вам романтическую встречу с легендарным Сан-Ремо и любимой музыкой итальянской эстрады. Знаменитый фестиваль итальянской песни в курортном городе ведёт свою славную историю с 1951 года. Если в первом конкурсе приняло участие всего четыре исполнителя, то сейчас это красочное шоу стало одним из главных музыкальных событий года в Европе.

Целая плеяда превосходных итальянских музыкантов стала известна миру благодаря успеху в Сан-Ремо. В нашей стране о победителях и фаворитах этого фестиваля узнали ещё в 1960-х годах и, кажется, навсегда полюбили песни Доменико Модуньо, Джанни Моранди, Умберто Тоцци и Тото Кутуньо.

Этот вечер станет уникальной возможностью погрустить и улыбнуться под незабываемые мелодии!