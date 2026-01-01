Романтический вечер в Нью-Йорке. Орган-оркестр

Музыка Нью-Йорка: незабываемый вечер в Евангелическо-лютеранском соборе Святых Петра и Павла

Сегодня прозвучит замечательная музыка, без которой невозможно представить Нью-Йорк. Приглашаем вас открыть для себя особую атмосферу этого многоликого города. Не покидая стен старинного собора, можно встретить рассвет на Манхэттене, пройтись по ритмах танго и джаза, вспомнить о неизбежной суете мегаполиса и ощутить бурную ночную жизнь Бродвея.

Музыкальное событие, которое не обойдется без классики гения Джорджа Гершвина, уроженца Нью-Йорка. Его музыка охватывает множество жанров, а джаз становится его истинной стихией. Как сам говорил Гершвин: «Жизнь немного похожа на джаз — лучше, когда вы импровизируете». Это высказывание вдохновило композитора на создание «Рапсодии в стиле блюз», которая была исполнена 12 февраля 1924 года в Нью-Йорке и с тех пор стала настоящей легендой. Убедитесь в этом сами!

Программа концерта

Программа этого концерта так же захватывающе разнообразна, как и сам знаменитый город. Вы услышите произведения таких композиторов, как Дж. Гершвин, Г. Манчини, Л. Андерсен, Ф. Гласс и Р. Молинелли.

Исполнители

Мультимедийная инсталляция — Джон Мартин

Камерный оркестр «Антонио»

Художественный руководитель и дирижер — Антон Паисов

Елена Паникова — орган

Обратите внимание: в секторах правого и левого нефа, а также на правом и левом балконе обзор частично или полностью ограничен из-за наличия колонн. Это может повлиять на стоимость мест.