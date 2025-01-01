Романтический вечер с арфой и саксофоном при свечах. От классики до регтайма

Любимый зрителями камерный дуэт — арфа и саксофон — приглашает провести вечер при мягком свете мерцающих свечей. Здесь изысканность академической традиции встречается с лёгкостью джазовых ритмов и южноамериканской экспрессией.
В программе прозвучат произведения великих композиторов:
Каждое произведение соединяет хрупкую лирику арфы с игривой ритмикой саксофона. В заключение вечера зрителей ждут сочинения:
Эта музыка наполнена энергией танца и шармом прошлого столетия, что создаст атмосферу романтического путешествия от утончённого барокко до страстного танго.
В концерте выступят лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта). В программе возможны изменения.
Приглашаем вас в Музей-заповедник «Коломенское» — Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.
Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69