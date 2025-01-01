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Романтический вечер с арфой и саксофоном при свечах. От классики до регтайма
Билеты от 800₽
Киноафиша Романтический вечер с арфой и саксофоном при свечах. От классики до регтайма

Романтический вечер с арфой и саксофоном при свечах. От классики до регтайма

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Камерный дуэт: Арфа и Саксофон в свечах

Любимый зрителями камерный дуэт — арфа и саксофон — приглашает провести вечер при мягком свете мерцающих свечей. Здесь изысканность академической традиции встречается с лёгкостью джазовых ритмов и южноамериканской экспрессией.

Программа вечера

В программе прозвучат произведения великих композиторов:

  • Иоганн Себастьян Бах
  • Вольфганг Амадей Моцарт
  • Франц Шуберт
  • Джулио Каччини
  • Фридерик Шопен
  • Клод Дебюсси

Каждое произведение соединяет хрупкую лирику арфы с игривой ритмикой саксофона. В заключение вечера зрителей ждут сочинения:

  • Карлоса Гарделя
  • Джорджа Гершвина
  • Скотта Джоплина
  • Жана-Батиста Видофта
  • Анхеля Виллольдо

Эта музыка наполнена энергией танца и шармом прошлого столетия, что создаст атмосферу романтического путешествия от утончённого барокко до страстного танго.

Исполняющие артисты

В концерте выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Юрий Таштамиров (саксофон)
  • Айдана Карашева (арфа)

Детали мероприятия

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта). В программе возможны изменения.

Место проведения

Приглашаем вас в Музей-заповедник «Коломенское» — Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
17:00 от 800 ₽

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