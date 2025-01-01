Романтический вечер с арфой и саксофоном при свечах. От классики до регтайма

Камерный дуэт: Арфа и Саксофон в свечах

Любимый зрителями камерный дуэт — арфа и саксофон — приглашает провести вечер при мягком свете мерцающих свечей. Здесь изысканность академической традиции встречается с лёгкостью джазовых ритмов и южноамериканской экспрессией.

Программа вечера

В программе прозвучат произведения великих композиторов:

Иоганн Себастьян Бах

Вольфганг Амадей Моцарт

Франц Шуберт

Джулио Каччини

Фридерик Шопен

Клод Дебюсси

Каждое произведение соединяет хрупкую лирику арфы с игривой ритмикой саксофона. В заключение вечера зрителей ждут сочинения:

Карлоса Гарделя

Джорджа Гершвина

Скотта Джоплина

Жана-Батиста Видофта

Анхеля Виллольдо

Эта музыка наполнена энергией танца и шармом прошлого столетия, что создаст атмосферу романтического путешествия от утончённого барокко до страстного танго.

Исполняющие артисты

В концерте выступят лауреаты международных конкурсов:

Юрий Таштамиров (саксофон)

Айдана Карашева (арфа)

Детали мероприятия

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта). В программе возможны изменения.

Место проведения

Приглашаем вас в Музей-заповедник «Коломенское» — Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69