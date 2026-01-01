Романтический вечер при свечах
Билеты от 800₽
Романтический вечер при свечах

Продолжительность 75 минут
Возраст 6+
О концерте

Романтический вечер в Музыкальной гостиной

Москонцерт приглашает вас провести незабываемый вечер в уютной атмосфере Музыкальной гостиной на Тверской. При свечах будут звучать шедевры эпохи романтизма, которые приглашены вам рассказать истории любви и чувств через музыку.

Программа концерта

Вы услышите произведения выдающихся композиторов, которые перенесут вас в мир возвышенной лирики и увлекательных эмоций:

  • Ф. Шуберт – «Серенада»
  • Ф. Лист – «Грезы любви»
  • Ш. М. Видор – Сюита для флейты и фортепиано, ор. 34
  • Ф. Шопен – «Желание»
  • Ф. Шуберт – «Пастух на скале», D. 965
  • К. Райнеке – Соната «Ундина» для флейты и фортепиано, ор. 167

Исполнители

На сцене выступят:

  • Виктория Носовская (сопрано)
  • Наталья Белоколенко-Каргина (флейта)
  • Наталья Богданова (фортепиано)

Ведущая вечера – Татьяна Сиверская. Их мастерство создаст уникальную атмосферу, в которую каждый из вас сможет погрузиться, находясь в мире возвышенных чувств и поэтических образов.

Продолжительность и примечания

Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Июнь
19 июня пятница
19:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 800 ₽

