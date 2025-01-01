Романтический вечер при свечах в Коломенском. Арфа и саксофон

Любимый зрителями дуэт продолжает радовать слушателей атмосферой теплого романтического вечера. В этом спектакле встречаются изящество арфы и бархатный тембр саксофона. Программа наполнена разнообразными музыкальными произведениями: от вальсов и ноктюрнов до танго и чардаша.
Зрителей ожидает уникальная комбинация классики и музыки XX века. Вечер раскроет следующие произведения:
Обратите внимание, что программа может быть изменена.
Концерт будут исполнять лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта).
Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.
Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.