Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Романтический вечер при свечах в Коломенском. Арфа и саксофон
Билеты от 800₽
Киноафиша Романтический вечер при свечах в Коломенском. Арфа и саксофон

Романтический вечер при свечах в Коломенском. Арфа и саксофон

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер в Коломенском

Любимый зрителями дуэт продолжает радовать слушателей атмосферой теплого романтического вечера. В этом спектакле встречаются изящество арфы и бархатный тембр саксофона. Программа наполнена разнообразными музыкальными произведениями: от вальсов и ноктюрнов до танго и чардаша.

Музыкальная палитра

Зрителей ожидает уникальная комбинация классики и музыки XX века. Вечер раскроет следующие произведения:

  • А. Джойс. Вальс «Осенний сон»
  • Ф. Шуберт. Вечерняя серенада
  • Ф. Крейслер. Вальс «Муки любви»
  • Ф. Шопен. Ноктюрн
  • В. Монти. Чардаш
  • Х. В. Глюк. Мелодия
  • Л. Эйнауди. Una Mattina
  • М. Равель. Вокализ в форме хабанеры
  • И. Альбенис. Танго «Испания»
  • Х. М. де Лукьеси. Танго «Брызги шампанского»
  • Дж. Гершвин. Попурри на темы из мюзикла «Леди, будьте добры»

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Исполнители

Концерт будут исполнять лауреаты международных конкурсов:

  • Юрий Таштамиров (саксофон)
  • Айдана Карашева (арфа)

Информация о проведении

Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта).

Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
17:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Stand Up концерт в Москве
18+
Юмор
Stand Up концерт в Москве
27 сентября в 18:00 Los bandidos
от 590 ₽
Romantic Jazz
6+
Джаз
Romantic Jazz
7 декабря в 20:30 Jam Club
от 1500 ₽
Женский StandUp
18+
Юмор Живая музыка
Женский StandUp
7 сентября в 19:00 Comedy Hall
от 890 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше