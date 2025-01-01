Романтический вечер при свечах в Коломенском. Арфа и саксофон

Музыкальный вечер в Коломенском

Любимый зрителями дуэт продолжает радовать слушателей атмосферой теплого романтического вечера. В этом спектакле встречаются изящество арфы и бархатный тембр саксофона. Программа наполнена разнообразными музыкальными произведениями: от вальсов и ноктюрнов до танго и чардаша.

Музыкальная палитра

Зрителей ожидает уникальная комбинация классики и музыки XX века. Вечер раскроет следующие произведения:

А. Джойс. Вальс «Осенний сон»

Ф. Шуберт. Вечерняя серенада

Ф. Крейслер. Вальс «Муки любви»

Ф. Шопен. Ноктюрн

В. Монти. Чардаш

Х. В. Глюк. Мелодия

Л. Эйнауди. Una Mattina

М. Равель. Вокализ в форме хабанеры

И. Альбенис. Танго «Испания»

Х. М. де Лукьеси. Танго «Брызги шампанского»

Дж. Гершвин. Попурри на темы из мюзикла «Леди, будьте добры»

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Исполнители

Концерт будут исполнять лауреаты международных конкурсов:

Юрий Таштамиров (саксофон)

Айдана Карашева (арфа)

Информация о проведении

Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта).

Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.