Романтический вечер при свечах в Коломенском. Арфа и саксофон

Любимый зрителями дуэт возвращается с новой программой, в которой сливаются лирика и джаз, кино и танец. Это уникальное сочетание звучания арфы и саксофона подарит вам новые ощущения от знакомых мелодий. В программе — от ностальгического фокстрота Сиднея Беше до чувственной румбы и хрупкой красоты вальса Евгения Доги.
В исполнении лауреатов международных конкурсов Юрия Таштамирова (саксофон) и Айданы Карашевой (арфа) прозвучат:
Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).
Внимание! Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.
Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.
Обращаем ваше внимание, что в программе возможны изменения.