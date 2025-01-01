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Романтический вечер при свечах в Коломенском. Арфа и саксофон
Билеты от 800₽
Киноафиша Романтический вечер при свечах в Коломенском. Арфа и саксофон

Романтический вечер при свечах в Коломенском. Арфа и саксофон

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Незабываемый вечер лирики и джаза в «Коломенском»

Любимый зрителями дуэт возвращается с новой программой, в которой сливаются лирика и джаз, кино и танец. Это уникальное сочетание звучания арфы и саксофона подарит вам новые ощущения от знакомых мелодий. В программе — от ностальгического фокстрота Сиднея Беше до чувственной румбы и хрупкой красоты вальса Евгения Доги.

Программа концерта

В исполнении лауреатов международных конкурсов Юрия Таштамирова (саксофон) и Айданы Карашевой (арфа) прозвучат:

  • Б. Тиэл, Дж. Вайс — «Как прекрасен мир»
  • Дж. Херман — «Привет, Долли!»
  • Дж. Гершвин — Попурри из мюзикла «О, леди, будьте добры!»
  • С. Беше — Фокстрот «Маленький цветок»
  • Б. Адамс — «Беспечный шёпот»
  • Стинг — «Все, что я делаю — это для тебя»
  • M. Альберт — «Это мне не по сердцу»
  • Дж. Хорнер — Румба «Чувства»
  • А. Пьяццолла — «Либертанго»
  • А. Рыбников — Мелодия из к/ф «Долгая дорога в дюнах»
  • Е. Дога — «Я тебя никогда не забуду»
  • Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь»

Детали концерта

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).

Внимание! Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.

Обращаем ваше внимание, что в программе возможны изменения.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
17:00 от 800 ₽

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