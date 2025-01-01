Романтический вечер при свечах в Коломенском. Арфа и саксофон

Незабываемый вечер лирики и джаза в «Коломенском»

Любимый зрителями дуэт возвращается с новой программой, в которой сливаются лирика и джаз, кино и танец. Это уникальное сочетание звучания арфы и саксофона подарит вам новые ощущения от знакомых мелодий. В программе — от ностальгического фокстрота Сиднея Беше до чувственной румбы и хрупкой красоты вальса Евгения Доги.

Программа концерта

В исполнении лауреатов международных конкурсов Юрия Таштамирова (саксофон) и Айданы Карашевой (арфа) прозвучат:

Б. Тиэл, Дж. Вайс — «Как прекрасен мир»

Дж. Херман — «Привет, Долли!»

Дж. Гершвин — Попурри из мюзикла «О, леди, будьте добры!»

С. Беше — Фокстрот «Маленький цветок»

Б. Адамс — «Беспечный шёпот»

Стинг — «Все, что я делаю — это для тебя»

M. Альберт — «Это мне не по сердцу»

Дж. Хорнер — Румба «Чувства»

А. Пьяццолла — «Либертанго»

А. Рыбников — Мелодия из к/ф «Долгая дорога в дюнах»

Е. Дога — «Я тебя никогда не забуду»

Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь»

Детали концерта

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).

Внимание! Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.

Обращаем ваше внимание, что в программе возможны изменения.