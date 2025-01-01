Романтический вечер при свечах в Коломенском. Арфа и саксофон: от классики до киномузыки

Концертное посвящение русской классической и советской музыке

Любимый зрителями дуэт вновь выступит перед зрителями концертного зала в Коломенском. На этот раз артисты представят уникальную программу, посвященную русской классической и советской музыке, охватывающую творения таких величин, как Петр Ильич Чайковский, Евгений Дога и Алексей Рыбников.

В звучании арфы и саксофона хорошо знакомые темы обретут новое дыхание. Эпос и лирика, восточный ориентализм и народные напевы, теплая и искренняя атмосфера чувств создадут незабываемые моменты, о которых захочется вспоминать снова и снова.

Программа концерта

Р. Глиэр. Экспромт

А. Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»

Н. А. Римский-Корсаков. Отрывки из симфонической поэмы «Шехеразада»

А. Глазунов. Песня менестреля

П. И. Чайковский. Ната-вальс

Е. Дога. Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь»

М. Таривердиев. «Песня о далёкой Родине»

A. Рыбников. «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось»

Р. Паулс. Мелодия из к/ф «Долгая дорога в дюнах»

A. Потеенко. Ноктюрн

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

Юрий Таштамиров (саксофон)

Айдана Карашева (арфа)

Продолжительность

Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта).

Место проведения

Музей-заповедник «Коломенское». Дворец царя Алексея Михайловича. Театральная Хоромина.