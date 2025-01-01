Меню
Романтический вечер при свечах в Коломенском. Арфа и саксофон: от классики до киномузыки
Билеты от 800₽
Романтический вечер при свечах в Коломенском. Арфа и саксофон: от классики до киномузыки

Романтический вечер при свечах в Коломенском. Арфа и саксофон: от классики до киномузыки

18+
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Концертное посвящение русской классической и советской музыке

Любимый зрителями дуэт вновь выступит перед зрителями концертного зала в Коломенском. На этот раз артисты представят уникальную программу, посвященную русской классической и советской музыке, охватывающую творения таких величин, как Петр Ильич Чайковский, Евгений Дога и Алексей Рыбников.

В звучании арфы и саксофона хорошо знакомые темы обретут новое дыхание. Эпос и лирика, восточный ориентализм и народные напевы, теплая и искренняя атмосфера чувств создадут незабываемые моменты, о которых захочется вспоминать снова и снова.

Программа концерта

  • Р. Глиэр. Экспромт
  • А. Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»
  • Н. А. Римский-Корсаков. Отрывки из симфонической поэмы «Шехеразада»
  • А. Глазунов. Песня менестреля
  • П. И. Чайковский. Ната-вальс
  • Е. Дога. Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь»
  • М. Таривердиев. «Песня о далёкой Родине»
  • A. Рыбников. «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось»
  • Р. Паулс. Мелодия из к/ф «Долгая дорога в дюнах»
  • A. Потеенко. Ноктюрн

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

  • Юрий Таштамиров (саксофон)
  • Айдана Карашева (арфа)

Продолжительность

Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта).

Место проведения

Музей-заповедник «Коломенское». Дворец царя Алексея Михайловича. Театральная Хоромина.

Купить билет на концерт Романтический вечер при свечах в Коломенском. Арфа и саксофон: от классики до киномузыки

Ноябрь
9 ноября воскресенье
17:00
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
от 800 ₽

