Романтический вечер при свечах в Коломенском. Арфа и саксофон: от классики до киномузыки

Любимый зрителями дуэт вновь выступит перед зрителями концертного зала в Коломенском. На этот раз артисты представят уникальную программу, посвященную русской классической и советской музыке, охватывающую творения таких величин, как Петр Ильич Чайковский, Евгений Дога и Алексей Рыбников.
В звучании арфы и саксофона хорошо знакомые темы обретут новое дыхание. Эпос и лирика, восточный ориентализм и народные напевы, теплая и искренняя атмосфера чувств создадут незабываемые моменты, о которых захочется вспоминать снова и снова.
Обратите внимание, что программа может быть изменена.
Концерт представят лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта).
Музей-заповедник «Коломенское». Дворец царя Алексея Михайловича. Театральная Хоромина.