Романтический вечер при свечах с арфой, органом и саксофоном

Посвящение русской классической музыке в англиканском соборе
Любимое зрителями трио продолжает радовать незабываемыми программами. На этот раз артисты представят концерты, посвященные русской классической музыке XIX-XX веков — от Михаила Ивановича Глинки до Сергея Васильевича Рахманинова.
В звучании арфы, органа и саксофона известные темы обретут новое дыхание. Опера и балет, эпос и лирика, восточный ориентализм и славянская мелодика соединятся в уникальном пространстве англиканского собора, создавая атмосферу, о которой захочется вспоминать снова и снова.
Программа вечера
- М. Глинка. Ноктюрн «Разлука»
- П. Чайковский. «Русский танец» из балета «Лебединое озеро»
- А. Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»
- Н. Римский-Корсаков. Ария Шемаханской царицы из оперы «Золотой петушок»
- Н. Римский-Корсаков. Отрывки из симфонической сюиты «Шехеразада»
- С. Рахманинов. «Восточный танец», соч. 2, № 2
- А. Глазунов. «Песня менестреля», соч. 71
- П. Чайковский. «Ната-вальс»
- П. Чайковский. Ария Ленского из оперы «Евгений Онегин»
- С. Рахманинов. «Вокализ», соч. 34, № 14
Обратите внимание, что программа может меняться.
Исполнители
Лауреаты международных конкурсов:
- Юрий Таштамиров (саксофон)
- Айдана Карашева (арфа)
- Игорь Гольденберг (орган)
Длительность концерта
70 минут (без антракта).
Важно знать
Парковка на территории собора запрещена.