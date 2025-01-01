Меню
Романтический вечер при свечах с арфой, органом и саксофоном
Билеты от 1000₽
Романтический вечер при свечах с арфой, органом и саксофоном

Романтический вечер при свечах с арфой, органом и саксофоном

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Посвящение русской классической музыке в англиканском соборе

Любимое зрителями трио продолжает радовать незабываемыми программами. На этот раз артисты представят концерты, посвященные русской классической музыке XIX-XX веков — от Михаила Ивановича Глинки до Сергея Васильевича Рахманинова.

В звучании арфы, органа и саксофона известные темы обретут новое дыхание. Опера и балет, эпос и лирика, восточный ориентализм и славянская мелодика соединятся в уникальном пространстве англиканского собора, создавая атмосферу, о которой захочется вспоминать снова и снова.

Программа вечера

  • М. Глинка. Ноктюрн «Разлука»
  • П. Чайковский. «Русский танец» из балета «Лебединое озеро»
  • А. Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»
  • Н. Римский-Корсаков. Ария Шемаханской царицы из оперы «Золотой петушок»
  • Н. Римский-Корсаков. Отрывки из симфонической сюиты «Шехеразада»
  • С. Рахманинов. «Восточный танец», соч. 2, № 2
  • А. Глазунов. «Песня менестреля», соч. 71
  • П. Чайковский. «Ната-вальс»
  • П. Чайковский. Ария Ленского из оперы «Евгений Онегин»
  • С. Рахманинов. «Вокализ», соч. 34, № 14

Обратите внимание, что программа может меняться.

Исполнители

Лауреаты международных конкурсов:

  • Юрий Таштамиров (саксофон)
  • Айдана Карашева (арфа)
  • Игорь Гольденберг (орган)

Длительность концерта

70 минут (без антракта).

Важно знать

Парковка на территории собора запрещена.

Купить билет на концерт

Расписание

2 ноября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1000 ₽

