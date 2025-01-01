Романтический вечер при свечах с арфой, органом и саксофоном

Посвящение русской классической музыке в англиканском соборе

Любимое зрителями трио продолжает радовать незабываемыми программами. На этот раз артисты представят концерты, посвященные русской классической музыке XIX-XX веков — от Михаила Ивановича Глинки до Сергея Васильевича Рахманинова.

В звучании арфы, органа и саксофона известные темы обретут новое дыхание. Опера и балет, эпос и лирика, восточный ориентализм и славянская мелодика соединятся в уникальном пространстве англиканского собора, создавая атмосферу, о которой захочется вспоминать снова и снова.

Программа вечера

М. Глинка. Ноктюрн «Разлука»

П. Чайковский. «Русский танец» из балета «Лебединое озеро»

А. Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»

Н. Римский-Корсаков. Ария Шемаханской царицы из оперы «Золотой петушок»

Н. Римский-Корсаков. Отрывки из симфонической сюиты «Шехеразада»

С. Рахманинов. «Восточный танец», соч. 2, № 2

А. Глазунов. «Песня менестреля», соч. 71

П. Чайковский. «Ната-вальс»

П. Чайковский. Ария Ленского из оперы «Евгений Онегин»

С. Рахманинов. «Вокализ», соч. 34, № 14

Обратите внимание, что программа может меняться.

Исполнители

Лауреаты международных конкурсов:

Юрий Таштамиров (саксофон)

Айдана Карашева (арфа)

Игорь Гольденберг (орган)

Длительность концерта

70 минут (без антракта).

Важно знать

Парковка на территории собора запрещена.