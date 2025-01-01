Романтический вечер при свечах с арфой, органом и саксофоном

Музыкальное путешествие в мир танго: при свечах и под звуки Пьяццоллы

Любимое зрителями трио приглашает провести вечер в уютной атмосфере, где мягкий свет мерцающих свечей создаст идеальный фон для изысканного звучания академической музыки и яркой южноамериканской экспрессии. В программе — настоящая палитра творений Астора Пьяццоллы, от нежного и прозрачного «Oblivion» до дерзкого и страстного «Tanguango».

Уникальные произведения и исполнители

Зрителей ждут редкие композиции, такие как «Plus Ultra» и «Chau Paris», а также классика танго в исполнении «Por Una Cabeza» и «Jalousie». Мастера сочетания жанров добавят немного барокко и фламенко в яркое исполнение Деборы Хенсон-Конант.

Что услышите на концерте

А. Пьяццолла: «Invierno Porteño»

«Invierno Porteño» А. Виллольдо: Танго «El Choclo»

Танго «El Choclo» Р. Мело: Танго-вальс «Desde El Alma»

Танго-вальс «Desde El Alma» К. Гардель: Танго «Por Una Cabeza»

Танго «Por Una Cabeza» А. Пьяццолла: Два танго: «Imperial» и «Plus Ultra»

Два танго: «Imperial» и «Plus Ultra» А. Пьяццолла: Танго «Chau París»

Танго «Chau París» А. Пьяццолла: «Cafe 1930»

«Cafe 1930» А. Пьяццолла: Милонга «Jacinto Chiclana»

Милонга «Jacinto Chiclana» Х. М. Лукьеси: Танго «Espuma de Champagne»

Танго «Espuma de Champagne» Я. Гаде: Танго «Jalousie»

Танго «Jalousie» А. Пьяццолла: «Tanguango»

«Tanguango» А. Пьяццолла: «Milonga del Angel», «La Muerte del Angel»

«Milonga del Angel», «La Muerte del Angel» Д. Хенсон-Конант: «Baroque Flamenco»

«Baroque Flamenco» А. Пьяццолла: «Oblivion», «Libertango»

Обратите внимание, что программа может быть изменена. Концерт будет исполнять трио, состоящее из лауреатов международных конкурсов:

Юрий Таштамиров: саксофон

саксофон Айдана Карашева: арфа

арфа Ольга Кемова: орган

Информация о концерте

Продолжительность концерта составляет 70 минут без антракта. Также обращаем ваше внимание, что парковка на территории собора запрещена.