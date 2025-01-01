Меню
Романтический вечер при свечах с арфой, органом и саксофоном
Билеты от 1000₽
Романтический вечер при свечах с арфой, органом и саксофоном

Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие в мир танго: при свечах и под звуки Пьяццоллы

Любимое зрителями трио приглашает провести вечер в уютной атмосфере, где мягкий свет мерцающих свечей создаст идеальный фон для изысканного звучания академической музыки и яркой южноамериканской экспрессии. В программе — настоящая палитра творений Астора Пьяццоллы, от нежного и прозрачного «Oblivion» до дерзкого и страстного «Tanguango».

Уникальные произведения и исполнители

Зрителей ждут редкие композиции, такие как «Plus Ultra» и «Chau Paris», а также классика танго в исполнении «Por Una Cabeza» и «Jalousie». Мастера сочетания жанров добавят немного барокко и фламенко в яркое исполнение Деборы Хенсон-Конант.

Что услышите на концерте

  • А. Пьяццолла: «Invierno Porteño»
  • А. Виллольдо: Танго «El Choclo»
  • Р. Мело: Танго-вальс «Desde El Alma»
  • К. Гардель: Танго «Por Una Cabeza»
  • А. Пьяццолла: Два танго: «Imperial» и «Plus Ultra»
  • А. Пьяццолла: Танго «Chau París»
  • А. Пьяццолла: «Cafe 1930»
  • А. Пьяццолла: Милонга «Jacinto Chiclana»
  • Х. М. Лукьеси: Танго «Espuma de Champagne»
  • Я. Гаде: Танго «Jalousie»
  • А. Пьяццолла: «Tanguango»
  • А. Пьяццолла: «Milonga del Angel», «La Muerte del Angel»
  • Д. Хенсон-Конант: «Baroque Flamenco»
  • А. Пьяццолла: «Oblivion», «Libertango»

Обратите внимание, что программа может быть изменена. Концерт будет исполнять трио, состоящее из лауреатов международных конкурсов:

  • Юрий Таштамиров: саксофон
  • Айдана Карашева: арфа
  • Ольга Кемова: орган

Информация о концерте

Продолжительность концерта составляет 70 минут без антракта. Также обращаем ваше внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Купить билет на концерт

Расписание

12 октября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1000 ₽

