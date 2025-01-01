Романтический вечер при свечах с арфой, органом и саксофоном

Любимое зрителями трио приглашает провести вечер в уютной атмосфере, где мягкий свет мерцающих свечей создаст идеальный фон для изысканного звучания академической музыки и яркой южноамериканской экспрессии. В программе — настоящая палитра творений Астора Пьяццоллы, от нежного и прозрачного «Oblivion» до дерзкого и страстного «Tanguango».
Зрителей ждут редкие композиции, такие как «Plus Ultra» и «Chau Paris», а также классика танго в исполнении «Por Una Cabeza» и «Jalousie». Мастера сочетания жанров добавят немного барокко и фламенко в яркое исполнение Деборы Хенсон-Конант.
Обратите внимание, что программа может быть изменена. Концерт будет исполнять трио, состоящее из лауреатов международных конкурсов:
Продолжительность концерта составляет 70 минут без антракта. Также обращаем ваше внимание, что парковка на территории собора запрещена.