Романтический вечер при свечах с арфой, органом и саксофоном. От классики до регтайма

Музыкальный вечер в свете свечей: орган, арфа и саксофон

Приглашаем вас на незабываемый вечер, где трио органа, арфы и саксофона подарит уникальное музыкальное путешествие. В теплой атмосфере, при мягком свете мерцающих свечей, вы сможете насладиться изысканностью академической музыки, легкостью джазовых ритмов и страстью южноамериканских мелодий.

Программа вечера

В репертуаре — произведения величайших композиторов, таких как:

Иоганн Себастьян Бах

Антонио Вивальди

Томазо Альбинони

Вольфганг Амадей Моцарт

Франц Шуберт

Каждое произведение будет исполнено с мастерством, подчеркивающим контраст между мощью органа, хрупкой лирикой арфы и игривой ритмикой саксофона.

Заключительная часть

В завершение вечера прозвучат сочинения Карлоса Гарделя, Джорджа Гершвина и Жана-Батиста Видофта, наполненные энергией танца и шармом прошлого века.

Исполняемые произведения

В программе:

Ж. Бонне — Концертные вариации

Н. Рота — Сарабанда и Токката

Ф. Шуберт — Вечерняя серенада

В. А. Моцарт — Рондо Фа мажор

И. С. Бах — Сицилиана и Аллегро

Ф. Шопен — Ноктюрн ми-бемоль мажор

А. Вивальди — «Лето» из цикла концертов «Времена года»

Э. Меццакапо — Романс «Печаль»

Т. Альбинони — Адажио соль минор

Ж. Демерссман — Венецианский карнаваль

М. де Фалья — Испанский танец

Л. Вьерн — Гимн солнцу

В. Монти — Чардаш

К. Гардель — Танго «Потерявший голову»

Р. Видофт — Фокстрот «Весёлый саксофон»

Дж. Гершвин — Попурри в стиле свинг

Обратите внимание, что программа может измениться.

Исполнители

В концерте выступят лауреаты международных конкурсов:

Юрий Таштамиров (саксофон)

Айдана Карашева (арфа)

Ольга Кемова (орган)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта). Также обращаем ваше внимание, что парковка на территории собора запрещена.