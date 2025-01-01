Романтический вечер при свечах с арфой, органом и саксофоном. От классики до регтайма

Приглашаем вас на незабываемый вечер, где трио органа, арфы и саксофона подарит уникальное музыкальное путешествие. В теплой атмосфере, при мягком свете мерцающих свечей, вы сможете насладиться изысканностью академической музыки, легкостью джазовых ритмов и страстью южноамериканских мелодий.
В репертуаре — произведения величайших композиторов, таких как:
Каждое произведение будет исполнено с мастерством, подчеркивающим контраст между мощью органа, хрупкой лирикой арфы и игривой ритмикой саксофона.
В завершение вечера прозвучат сочинения Карлоса Гарделя, Джорджа Гершвина и Жана-Батиста Видофта, наполненные энергией танца и шармом прошлого века.
В программе:
Обратите внимание, что программа может измениться.
В концерте выступят лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта). Также обращаем ваше внимание, что парковка на территории собора запрещена.