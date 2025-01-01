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Романтический вечер при свечах с арфой, органом и саксофоном. От классики до регтайма
Билеты от 1000₽
Киноафиша Романтический вечер при свечах с арфой, органом и саксофоном. От классики до регтайма

Романтический вечер при свечах с арфой, органом и саксофоном. От классики до регтайма

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер в свете свечей: орган, арфа и саксофон

Приглашаем вас на незабываемый вечер, где трио органа, арфы и саксофона подарит уникальное музыкальное путешествие. В теплой атмосфере, при мягком свете мерцающих свечей, вы сможете насладиться изысканностью академической музыки, легкостью джазовых ритмов и страстью южноамериканских мелодий.

Программа вечера

В репертуаре — произведения величайших композиторов, таких как:

  • Иоганн Себастьян Бах
  • Антонио Вивальди
  • Томазо Альбинони
  • Вольфганг Амадей Моцарт
  • Франц Шуберт

Каждое произведение будет исполнено с мастерством, подчеркивающим контраст между мощью органа, хрупкой лирикой арфы и игривой ритмикой саксофона.

Заключительная часть

В завершение вечера прозвучат сочинения Карлоса Гарделя, Джорджа Гершвина и Жана-Батиста Видофта, наполненные энергией танца и шармом прошлого века.

Исполняемые произведения

В программе:

  • Ж. Бонне — Концертные вариации
  • Н. Рота — Сарабанда и Токката
  • Ф. Шуберт — Вечерняя серенада
  • В. А. Моцарт — Рондо Фа мажор
  • И. С. Бах — Сицилиана и Аллегро
  • Ф. Шопен — Ноктюрн ми-бемоль мажор
  • А. Вивальди — «Лето» из цикла концертов «Времена года»
  • Э. Меццакапо — Романс «Печаль»
  • Т. Альбинони — Адажио соль минор
  • Ж. Демерссман — Венецианский карнаваль
  • М. де Фалья — Испанский танец
  • Л. Вьерн — Гимн солнцу
  • В. Монти — Чардаш
  • К. Гардель — Танго «Потерявший голову»
  • Р. Видофт — Фокстрот «Весёлый саксофон»
  • Дж. Гершвин — Попурри в стиле свинг

Обратите внимание, что программа может измениться.

Исполнители

В концерте выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Юрий Таштамиров (саксофон)
  • Айдана Карашева (арфа)
  • Ольга Кемова (орган)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта). Также обращаем ваше внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1000 ₽

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