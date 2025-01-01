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Романтический вечер при свечах. Арфа, орган, саксофон
Билеты от 1000₽
Киноафиша Романтический вечер при свечах. Арфа, орган, саксофон

Романтический вечер при свечах. Арфа, орган, саксофон

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Романтические вечера: Музыкальная магия под мерцающими свечами

Любимый зрителями цикл романтических вечеров продолжает удивлять своей атмосферой и музыкальными шедеврами. Погружение в жаркое дыхание юга Испании, джазовые ритмы и элегантность классики создаст уникальное созвучие жанров, которое не оставит равнодушным ни одного ценителя музыки.

Что услышите в программе

В этот вечер вас ожидает разнообразная программа, включающая произведения известных композиторов:

  • И. С. Бах. Две хоральные прелюдии из «Органной книжечки»
  • И. С. Бах. Сицилиана и Аллегро
  • И. С. Бах. Фантазия соль мажор BWV 572
  • Д. Хенсон-Конант. Барочное фламенко
  • А. Бюссе. Астурия (фантазия на испанские темы)
  • М. Равель. Вокализ в форме хабанеры
  • П. Итюрральде. Эллинская сюита
  • М. Гранжани. Ария в античном стиле
  • О. Дюран. Концертный вальс
  • А. Дворжак. Славянский танец №1
  • Р. Видофт. Вальс «Мазанетта»
  • В. Керма. Фокстрот «Пальцы Руди»
  • Р. Видофт. «Смеющийся саксофон»
  • Дж. Гершвин. Попурри в стиле свинг

Исполнители

Музыкальные произведения исполнят лауреаты международных конкурсов:

  • Юрий Таштамиров (саксофон)
  • Айдана Карашева (арфа)
  • Ольга Кемова (орган)

Детали концерта

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). В программе возможны изменения.

Обратите внимание: парковка на территории собора запрещена.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1000 ₽

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