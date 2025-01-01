Романтический вечер при свечах. Арфа, орган, саксофон

Романтические вечера: Музыкальная магия под мерцающими свечами

Любимый зрителями цикл романтических вечеров продолжает удивлять своей атмосферой и музыкальными шедеврами. Погружение в жаркое дыхание юга Испании, джазовые ритмы и элегантность классики создаст уникальное созвучие жанров, которое не оставит равнодушным ни одного ценителя музыки.

Что услышите в программе

В этот вечер вас ожидает разнообразная программа, включающая произведения известных композиторов:

И. С. Бах. Две хоральные прелюдии из «Органной книжечки»

И. С. Бах. Сицилиана и Аллегро

И. С. Бах. Фантазия соль мажор BWV 572

Д. Хенсон-Конант. Барочное фламенко

А. Бюссе. Астурия (фантазия на испанские темы)

М. Равель. Вокализ в форме хабанеры

П. Итюрральде. Эллинская сюита

М. Гранжани. Ария в античном стиле

О. Дюран. Концертный вальс

А. Дворжак. Славянский танец №1

Р. Видофт. Вальс «Мазанетта»

В. Керма. Фокстрот «Пальцы Руди»

Р. Видофт. «Смеющийся саксофон»

Дж. Гершвин. Попурри в стиле свинг

Исполнители

Музыкальные произведения исполнят лауреаты международных конкурсов:

Юрий Таштамиров (саксофон)

Айдана Карашева (арфа)

Ольга Кемова (орган)

Детали концерта

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). В программе возможны изменения.

Обратите внимание: парковка на территории собора запрещена.