Романтический вечер при свечах. Арфа, орган, саксофон

Романтические вечера: Музыкальная магия под мерцающими свечами
Любимый зрителями цикл романтических вечеров продолжает удивлять своей атмосферой и музыкальными шедеврами. Погружение в жаркое дыхание юга Испании, джазовые ритмы и элегантность классики создаст уникальное созвучие жанров, которое не оставит равнодушным ни одного ценителя музыки.
Что услышите в программе
В этот вечер вас ожидает разнообразная программа, включающая произведения известных композиторов:
- И. С. Бах. Две хоральные прелюдии из «Органной книжечки»
- И. С. Бах. Сицилиана и Аллегро
- И. С. Бах. Фантазия соль мажор BWV 572
- Д. Хенсон-Конант. Барочное фламенко
- А. Бюссе. Астурия (фантазия на испанские темы)
- М. Равель. Вокализ в форме хабанеры
- П. Итюрральде. Эллинская сюита
- М. Гранжани. Ария в античном стиле
- О. Дюран. Концертный вальс
- А. Дворжак. Славянский танец №1
- Р. Видофт. Вальс «Мазанетта»
- В. Керма. Фокстрот «Пальцы Руди»
- Р. Видофт. «Смеющийся саксофон»
- Дж. Гершвин. Попурри в стиле свинг
Исполнители
Музыкальные произведения исполнят лауреаты международных конкурсов:
- Юрий Таштамиров (саксофон)
- Айдана Карашева (арфа)
- Ольга Кемова (орган)
Детали концерта
Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). В программе возможны изменения.
Обратите внимание: парковка на территории собора запрещена.