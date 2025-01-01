Романтический вечер при свечах. Арфа и саксофон

Романтические вечера при свечах: музыка, которая согревает душу

Любимый зрителями цикл романтических вечеров при свечах вновь радовал своим уникальным сочетанием тембров арфы и саксофона. В этот раз зрителей ожидает утончённый музыкальный диалог, в котором классика встречается с теплом советских кинолент.

В программе прозвучат любимые мелодии детства и юности, а также вечные шедевры русской классики. Каждое произведение станет признанием в любви к музыке и жизни, перенесёт слушателей в мир романтики, воспоминаний и светлых чувств.

Программа концерта

Р. Глиэр. Экспромт

А. Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»

N. А. Римский-Корсаков. Фрагменты из сюиты «Шехерезада»

А. Глазунов. Песня менестреля

П. И. Чайковский. «Ната-вальс»

Е. Дога. Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь»

М. И. Глинка. Разлука

М. Таривердиев. Песня о далёкой Родине

А. Рыбников. «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось»

Р. Паулс. Мелодия из к/ф «Долгая дорога в дюнах»

А. Потеенко. Ноктюрн

Г. Гладков. Серенада Трубадура

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнители

Концерт исполнят лауреаты международных конкурсов:

Юрий Таштамиров (саксофон)

Айдана Карашева (арфа)

Детали мероприятия

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта)

Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69