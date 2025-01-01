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Романтический вечер при свечах. Арфа и саксофон
Билеты от 800₽
Киноафиша Романтический вечер при свечах. Арфа и саксофон

Романтический вечер при свечах. Арфа и саксофон

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Романтические вечера при свечах: музыка, которая согревает душу

Любимый зрителями цикл романтических вечеров при свечах вновь радовал своим уникальным сочетанием тембров арфы и саксофона. В этот раз зрителей ожидает утончённый музыкальный диалог, в котором классика встречается с теплом советских кинолент.

В программе прозвучат любимые мелодии детства и юности, а также вечные шедевры русской классики. Каждое произведение станет признанием в любви к музыке и жизни, перенесёт слушателей в мир романтики, воспоминаний и светлых чувств.

Программа концерта

  • Р. Глиэр. Экспромт
  • А. Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»
  • N. А. Римский-Корсаков. Фрагменты из сюиты «Шехерезада»
  • А. Глазунов. Песня менестреля
  • П. И. Чайковский. «Ната-вальс»
  • Е. Дога. Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь»
  • М. И. Глинка. Разлука
  • М. Таривердиев. Песня о далёкой Родине
  • А. Рыбников. «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось»
  • Р. Паулс. Мелодия из к/ф «Долгая дорога в дюнах»
  • А. Потеенко. Ноктюрн
  • Г. Гладков. Серенада Трубадура

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнители

Концерт исполнят лауреаты международных конкурсов:

  • Юрий Таштамиров (саксофон)
  • Айдана Карашева (арфа)

Детали мероприятия

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта)

Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
15:00 от 800 ₽

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