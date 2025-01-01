Романтический вечер при свечах. Арфа и саксофон

Любимый зрителями цикл романтических вечеров при свечах вновь радовал своим уникальным сочетанием тембров арфы и саксофона. В этот раз зрителей ожидает утончённый музыкальный диалог, в котором классика встречается с теплом советских кинолент.
В программе прозвучат любимые мелодии детства и юности, а также вечные шедевры русской классики. Каждое произведение станет признанием в любви к музыке и жизни, перенесёт слушателей в мир романтики, воспоминаний и светлых чувств.
Обратите внимание, что в программе возможны изменения.
Концерт исполнят лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта)
Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.
Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69