Романтический вечер под звуки живого фортепиано. Классика и джаз

Музыкальные воскресения в Сочи

Приглашаем вас на традиционные музыкальные воскресения в самом сердце Сочи. В уютной атмосфере ресторана «Федина дача» вас ждут вечера, наполненные прекрасной музыкой.

Виртуозное исполнение

Музыку для вечеров подарит талантливый пианист Юрий Бедрак. В его программе вы сможете насладиться произведениями классической музыки, образцами неоклассики и джазу. Каждый концерт станет настоящим путешествием в мир звуков, наполненным эмоциями и гармонией.

Идеальное завершение недели

Эти музыкальные вечера — отличный повод сделать конец недели по-настоящему особенным. Уютная обстановка и живое исполнение создадут атмосферу, в которой хочется задержаться и наслаждаться моментом.

Не упустите возможность провести время в компании прекрасной музыки в одном из лучших мест Сочи!