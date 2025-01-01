Меню
Романтический вечер под звуки живого фортепиано. Классика и джаз
Романтический вечер под звуки живого фортепиано. Классика и джаз

12+
Возраст 12+

О концерте

Музыкальные воскресения в Сочи

Приглашаем вас на традиционные музыкальные воскресения в самом сердце Сочи. В уютной атмосфере ресторана «Федина дача» вас ждут вечера, наполненные прекрасной музыкой.

Виртуозное исполнение

Музыку для вечеров подарит талантливый пианист Юрий Бедрак. В его программе вы сможете насладиться произведениями классической музыки, образцами неоклассики и джазу. Каждый концерт станет настоящим путешествием в мир звуков, наполненным эмоциями и гармонией.

Идеальное завершение недели

Эти музыкальные вечера — отличный повод сделать конец недели по-настоящему особенным. Уютная обстановка и живое исполнение создадут атмосферу, в которой хочется задержаться и наслаждаться моментом.

Не упустите возможность провести время в компании прекрасной музыки в одном из лучших мест Сочи!

В других городах
Декабрь
Январь
Февраль
21 декабря воскресенье
20:00
Федина дача Сочи, Черноморская, 12
от 1500 ₽
4 января воскресенье
20:00
Федина дача Сочи, Черноморская, 12
от 1000 ₽
18 января воскресенье
20:00
Федина дача Сочи, Черноморская, 12
от 1000 ₽
25 января воскресенье
20:00
Федина дача Сочи, Черноморская, 12
от 1000 ₽
1 февраля воскресенье
20:00
Федина дача Сочи, Черноморская, 12
от 1000 ₽
8 февраля воскресенье
20:00
Федина дача Сочи, Черноморская, 12
от 1000 ₽
15 февраля воскресенье
20:00
Федина дача Сочи, Черноморская, 12
от 1000 ₽
22 февраля воскресенье
20:00
Федина дача Сочи, Черноморская, 12
от 1000 ₽

