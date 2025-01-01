Романтика на воде: уникальная экскурсия на теплоходе

Почувствуйте атмосферу романтики, наслаждаясь чарующими звуками скрипки и уникальной любовной историей от Музея Новосибирска. Участники экскурсии будут плыть под мостом, который пересекала королева русского романса, красавица Анастасия Вяльцева, направляясь на фронт в Манчжурию к своему мужу.

История гласит, что река и город поразили Анастасию настолько, что она согласилась дать концерт в Новосибирске, оставив в восторге местных купцов и градоначальников.

Страницы истории: роман о любви и судьбе

Воспоминания о романтических встречах не исчерпываются только этим примером. В 1973 году рулевой-моторист Евгений Новичков и электрик, работающий на барже, живут своей собственной захватывающей историей. Во время рейса девушка попыталась зажечь огни и, не услышав предупреждения, упала с трапа в реку. Евгений рассказывает: «Мы думали, что девушке конец, и быстро спустили лодку на воду. Дальше было как в кино: кто утопавшую спас, тот на ней и женился».

Женщины на борту: опровергая мифы

Во время экскурсии гости узнают, как новосибирские речники опровергают мифы о женском присутствии на кораблях. Для них женщина на борту вовсе не предвещает несчастье. Многие жены капитанов работают на судах, сопровождая своих мужей в рейсы.

Инновационный подход к экскурсиям

Уникальность прогулки заключается в ее инновационном формате: на теплоходе не будет живого экскурсовода. Любовные истории будут озвучиваться в записи и автоматически включаться при подходе к местам, связанным с романтическими событиями.

Гостям предложат разместиться на верхней, открытой палубе или на уютной закрытой нижней палубе. Длительность экскурсии составляет 1 час, и отправление осуществляется от Речного Вокзала.