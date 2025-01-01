Ретро атмосфера русского музыкального салона: концерт «Романтический салон» в Москве

Ансамбль солистов «Московского хорового театра Бориса Певзнера» приглашает зрителей на уникальный концерт, который погружает в атмосферу русского музыкального салона. «Романтический салон» представляет собой антологию романсов — художественных откровений, созданных русскими композиторами-классиками от А.И. Даргомыжского до Г.В. Свиридова.

Музыкальные шедевры разных эпох

На концерте прозвучат известные произведения, включая:

Волшебно-обаятельную «Юношу и деву» Даргомыжского

Знаменитые «Венецианская ночь» и «Попутная песня» Глинки

Трагически-драматичные «Дуют ветры буйные» и «Где ты, звездочка» М. Мусоргского

Шедевры Чайковского, Рахманинова, Танеева и других классиков

История театра

Московский хоровой театр Бориса Певзнера был основан в 1991 году известным дирижером Борисом Певзнером и стал первым хоровым театром в новейшей музыкальной истории. За 35 лет существования коллектив выработал уникальный стиль исполнения, который привлек множество поклонников.

Опираясь на традиции камерного пения, театр исполняет музыкальные миниатюры, погружающие зрителей в особый эмоциональный мир. Вы можете оказаться в Европейском салоне XIX века, в российской провинции или в еврейском местечке.

Концерт в лицах

Борис Певзнер стремится к воплощению на сцене музыкальных циклов, объединенных единым художественным «стержнем». Это приводит к рождению нового жанра — «концерт в лицах», который не имеет аналогов в вокально-ансамблевой практике.

Особое место в выступлении занимает рояль, солист театра. Пианистка Елена Гречникова обогащает художественную палитру ансамбля своим «оркестровым» звучанием, становясь полноправным соавтором всех творческих идей маэстро.

Не упустите возможность насладиться волшебной атмосферой и великолепной музыкой на концерте «Романтический салон»!