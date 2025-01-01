Ансамбль солистов «Московского хорового театра Бориса Певзнера» приглашает зрителей на уникальный концерт, который погружает в атмосферу русского музыкального салона. «Романтический салон» представляет собой антологию романсов — художественных откровений, созданных русскими композиторами-классиками от А.И. Даргомыжского до Г.В. Свиридова.
На концерте прозвучат известные произведения, включая:
Московский хоровой театр Бориса Певзнера был основан в 1991 году известным дирижером Борисом Певзнером и стал первым хоровым театром в новейшей музыкальной истории. За 35 лет существования коллектив выработал уникальный стиль исполнения, который привлек множество поклонников.
Опираясь на традиции камерного пения, театр исполняет музыкальные миниатюры, погружающие зрителей в особый эмоциональный мир. Вы можете оказаться в Европейском салоне XIX века, в российской провинции или в еврейском местечке.
Борис Певзнер стремится к воплощению на сцене музыкальных циклов, объединенных единым художественным «стержнем». Это приводит к рождению нового жанра — «концерт в лицах», который не имеет аналогов в вокально-ансамблевой практике.
Особое место в выступлении занимает рояль, солист театра. Пианистка Елена Гречникова обогащает художественную палитру ансамбля своим «оркестровым» звучанием, становясь полноправным соавтором всех творческих идей маэстро.
Не упустите возможность насладиться волшебной атмосферой и великолепной музыкой на концерте «Романтический салон»!