Романтический орган в Петрикирхе

В преддверии праздника весны приглашаем вас и ваших близких провести вечер в особенной атмосфере — под звуки органа в самом большом лютеранском храме России. Этот концерт, организованный Amadeus Concerts, обещает стать настоящим праздником музыки и чувств.

Классические произведения о любви

Классическая музыка наполнит пространство глубиной и светом, создавая настроение, которое хочется сохранить надолго. В программе — произведения, где каждая композиция звучит как признание в нежных чувствах: искреннее, деликатное и трепетное. Этот вечер будет одинаково близок как тем, кто давно влюблён в органную музыку, так и тем, кто только начинает открывать её для себя.

Виртуозные исполнители

Выступать будут ведущие музыканты Санкт-Петербурга и России, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашённые артисты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии. Эти виртуозы музыки создадут уникальную атмосферу, где музыка будет говорить о самом главном, не прибегая к словам.

Информация для зрителей