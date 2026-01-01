Романтический орган при свечах

Концерт классической музыки при свечах в Петрикирхе

В преддверии весеннего праздника 8 марта приглашаем вас и ваших близких провести вечер в удивительной атмосфере — под звуки органа при свечах в самом большом лютеранском храме России.

Классическая музыка наполнит пространство теплом и светом, создавая настроение, которое хочется сохранить надолго. Amadeus Concerts подготовили программу, где каждая композиция звучит как признание в нежных чувствах — искреннее, деликатное и трепетное.

Этот концерт станет ценным опытом для тех, кто давно влюблён в органную музыку, и для тех, кто только начинает её открывать. Вас ждут виртуозные исполнители — ведущие музыканты Санкт-Петербурга и России, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашённые артисты Мариинского театра и Петербургской филармонии.

Зал, озарённый тысячами свечей, создаст уникальную атмосферу, где не нужны слова, ведь самое главное можно услышать в музыке.

Исполнители

Продолжительность концерта

1 час без антракта.