Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Романтический орган при свечах
Киноафиша Романтический орган при свечах

Романтический орган при свечах

0+
Возраст 0+

О концерте

Концерт классической музыки при свечах в Петрикирхе

В преддверии весеннего праздника 8 марта приглашаем вас и ваших близких провести вечер в удивительной атмосфере — под звуки органа при свечах в самом большом лютеранском храме России.

Классическая музыка наполнит пространство теплом и светом, создавая настроение, которое хочется сохранить надолго. Amadeus Concerts подготовили программу, где каждая композиция звучит как признание в нежных чувствах — искреннее, деликатное и трепетное.

Этот концерт станет ценным опытом для тех, кто давно влюблён в органную музыку, и для тех, кто только начинает её открывать. Вас ждут виртуозные исполнители — ведущие музыканты Санкт-Петербурга и России, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашённые артисты Мариинского театра и Петербургской филармонии.

Зал, озарённый тысячами свечей, создаст уникальную атмосферу, где не нужны слова, ведь самое главное можно услышать в музыке.

Исполнители

Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашённые музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта

1 час без антракта.

Купить билет на концерт Романтический орган при свечах

Помощь с билетами
В других городах
Март
6 марта пятница
21:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 1100 ₽

Фотографии

Романтический орган при свечах Романтический орган при свечах Романтический орган при свечах Романтический орган при свечах Романтический орган при свечах Романтический орган при свечах Романтический орган при свечах Романтический орган при свечах Романтический орган при свечах Романтический орган при свечах

В ближайшие дни

PRO Stand-UP отборный концерт ТЕЛЕ и VK комиков
18+
Юмор
PRO Stand-UP отборный концерт ТЕЛЕ и VK комиков
8 апреля в 20:00 Поправка
от 400 ₽
Орган при свечах: Bach's memento/Памяти Баха
6+
Классическая музыка
Орган при свечах: Bach's memento/Памяти Баха
22 марта в 16:00 Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери
от 1000 ₽
Концерт под звездами «Interstellar»
6+
Неоклассика
Концерт под звездами «Interstellar»
21 марта в 21:00 Планетарий
от 1300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше