Романтический нью-йоркский джаз 50-60-х на открытой летней крыше с видом на Москва-Сити
Билеты от 3200₽
Романтический нью-йоркский джаз 50-60-х на открытой летней крыше с видом на Москва-Сити

Романтический нью-йоркский джаз 50-60-х на открытой летней крыше с видом на Москва-Сити

12+
Возраст 12+
Билеты от 3200₽

О концерте/спектакле

Романтика джаза на крыше Roofevents

Джаз оживает именно здесь! На открытой летней крыше Roofevents, где небо окрашивается в малиново-золотой цвет, бархатный голос известного крунера наполняет воздух романтикой. Хиты Frank Sinatra, John Coltrane и других легенд джаза середины прошлого века переплетаются с ритмами мегаполиса, превращаясь в единую мелодию любви.

Ностальгия и ожидание

Первый поцелуй, то самое волнительное свидание и встреча после долгой разлуки — под нежное мурлыканье джаза вы сможете прожить эти моменты заново. Поставьте мир на паузу и растворитесь в красоте этого вечера!

Чувственный звук классики

Погружаясь в томную атмосферу романтического джаза на крыше, вы услышите хиты мировой джазовой классики 50-60-х годов, такие как «Fly Me to the Moon» Синатры и «My One and Only Love» Колтрейна. Эти мелодии затронут тончайшие струны вашей души, и каждый сможет найти в них частичку своей истории любви.

Уют и атмосферность

На уютной панорамной крыше вы сможете отдохнуть от суеты, поужинав с видом на огни Москва-Сити. Пообщайтесь за баром, насладитесь невероятным закатом, а мягкий свет гирлянд и свечей наполнит пространство уютом, а ваши сердца — теплом.

Специальный гость вечера

Антон Ярославский — главный голос столичного джаза, выступавший на сценах Кремля, Арбат Холла и Dubai EXPO, споёт только для вас на самой красивой крыше Москвы. Не упустите возможность насладиться его выступлением в этот незабываемый вечер!

Расписание

18 сентября
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
19:30 от 3200 ₽
19 сентября
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
19:30 от 3200 ₽

