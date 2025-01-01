Романтический Музыкальный Квартирник

Романтический вечер с живыми песнями: Квартирник "Каменный гость"

Театральный ужин "Каменный гость" приглашает вас на уникальный музыкальный вечер, посвященный Дню Влюбленных. Этот квартирник станет настоящим праздником любви и музыки, создавая атмосферу уюта и тепла.

Формат вечера

Вечер пройдет в формате "Квартирник", что делает его особенно редким и привлекательным для москвичей. Мы все знаем, как приятно собираться с друзьями, петь под гитару и наслаждаться хорошей музыкой. На нашем квартирнике каждый гость сможет заказать любимые песни!

Что вас ждет?

Репертуар вечера будет зависеть от ваших пожеланий. Мы подготовили множество известных и любимых песен, которые звучали в кино и на радио. Эти мелодии заставят вас вспомнить самые теплые моменты жизни.

Структура вечера

Вечер включает две части по 45 минут с антрактом. Обслуживание в кафе будет осуществляться во время концерта и в антракте, так что вы сможете насладиться закусками и напитками, не отвлекаясь от музыкального опыта.

Чаевые и поддержка музыкантов

Чаевые для музыкантов приветствуются, ведь ваш вклад поможет создать атмосферу настоящего праздника. Не упустите возможность провести незабываемый вечер, наполненный музыкой и романтикой!

Приходите, заказывайте свои любимые песни и погружайтесь в атмосферу тепла и уюта вместе с нами!