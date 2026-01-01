Арт-свидание в Петербурге: создайте уникальные изделия вместе

Арт-свидание — это камерный творческий мастер-класс для двоих, где вы проведете время вместе и создадите интерьерные изделия своими руками в уютной студии. Этот формат идеально подходит для тех, кто ищет необычное свидание и желает оставить приятный след в памяти.

Формат мероприятия

В мастер-классе принимают участие двое гостей и опытный мастер. В начале занятия вы выбираете два изделия — по одному для каждого участника. Мастер поможет с выбором палитры, эффектов и техники. Опыт работы с эпоксидной смолой не требуется, так как формат подходит для первого знакомства с этим материалом. Работа проходит в комфортном темпе, позволяя сосредоточиться на процессе и на общении.

Что можно создать

Выбор конкретных изделий осуществляется на месте в рамках выбранного тарифа. Доступные форматы:

часы из эпоксидной смолы (30 или 40 см)

сервировочные доски и менажницы

декоративные арт-борды, сердца, киты

подносы и другие интерьерные изделия

Тарифы и билеты

Мероприятие проводится в одном временном слоте. При покупке билета вы выбираете тариф, изделия подбираются на месте. Стоимость арт-свидания для двоих варьируется от 6 500 ₽ до 13 000 ₽ — в зависимости от выбранного тарифа. Если вы хотите выбрать изделия из более высокого тарифа, возможна доплата по прайсу студии. Продолжительность занятия составляет около 2 часов.

Что включено

В стоимость входят:

все материалы и инструменты

сопровождение мастера на всех этапах

оборудованная студия

готовые изделия

Важно знать

Готовые работы остаются в студии для полного застывания смолы. Мы сообщим, когда их можно будет забрать или оформить доставку.

Пространство студии

Студия состоит из двух отдельных залов, которые могут работать параллельно. Каждый мастер-класс проходит в своем зале с отдельным мастером, что обеспечивает комфорт гостей.

Кому подойдёт

Арт-свидание станет отличным выбором для: