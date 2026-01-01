Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Романтический мастер-класс для двоих
Киноафиша Романтический мастер-класс для двоих

Романтический мастер-класс для двоих

18+
Возраст 18+

О выставке

Арт-свидание в Петербурге: создайте уникальные изделия вместе

Арт-свидание — это камерный творческий мастер-класс для двоих, где вы проведете время вместе и создадите интерьерные изделия своими руками в уютной студии. Этот формат идеально подходит для тех, кто ищет необычное свидание и желает оставить приятный след в памяти.

Формат мероприятия

В мастер-классе принимают участие двое гостей и опытный мастер. В начале занятия вы выбираете два изделия — по одному для каждого участника. Мастер поможет с выбором палитры, эффектов и техники. Опыт работы с эпоксидной смолой не требуется, так как формат подходит для первого знакомства с этим материалом. Работа проходит в комфортном темпе, позволяя сосредоточиться на процессе и на общении.

Что можно создать

Выбор конкретных изделий осуществляется на месте в рамках выбранного тарифа. Доступные форматы:

  • часы из эпоксидной смолы (30 или 40 см)
  • сервировочные доски и менажницы
  • декоративные арт-борды, сердца, киты
  • подносы и другие интерьерные изделия

Тарифы и билеты

Мероприятие проводится в одном временном слоте. При покупке билета вы выбираете тариф, изделия подбираются на месте. Стоимость арт-свидания для двоих варьируется от 6 500 ₽ до 13 000 ₽ — в зависимости от выбранного тарифа. Если вы хотите выбрать изделия из более высокого тарифа, возможна доплата по прайсу студии. Продолжительность занятия составляет около 2 часов.

Что включено

В стоимость входят:

  • все материалы и инструменты
  • сопровождение мастера на всех этапах
  • оборудованная студия
  • готовые изделия

Важно знать

Готовые работы остаются в студии для полного застывания смолы. Мы сообщим, когда их можно будет забрать или оформить доставку.

Пространство студии

Студия состоит из двух отдельных залов, которые могут работать параллельно. Каждый мастер-класс проходит в своем зале с отдельным мастером, что обеспечивает комфорт гостей.

Кому подойдёт

Арт-свидание станет отличным выбором для:

  • романтического свидания
  • годовщины
  • подарка для пары
  • совместного творческого опыта

Купить билет на выставка Романтический мастер-класс для двоих

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
Март
26 февраля четверг
17:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 6500 ₽
27 февраля пятница
12:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 6500 ₽
18:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 6500 ₽
20:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 6500 ₽
28 февраля суббота
19:30
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 6500 ₽
3 марта вторник
16:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 6500 ₽
20:30
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 6500 ₽
7 марта суббота
16:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 6500 ₽
8 марта воскресенье
16:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 6500 ₽
18:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 6500 ₽
10 марта вторник
12:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 6500 ₽
11 марта среда
20:30
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 6500 ₽
14 марта суббота
17:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 6500 ₽
15 марта воскресенье
14:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 6500 ₽
17 марта вторник
13:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 6500 ₽
18 марта среда
20:30
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 6500 ₽
21 марта суббота
14:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 6500 ₽
22 марта воскресенье
18:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 6500 ₽
24 марта вторник
12:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 6500 ₽
25 марта среда
20:30
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 6500 ₽
28 марта суббота
16:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 6500 ₽
29 марта воскресенье
14:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 6500 ₽

В ближайшие дни

Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
12+
Видео Инсталляция Объект Фотография
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
22 марта в 13:30 Севкабель Порт
от 1100 ₽
Экскурсия по закулисью
6+
Экскурсия
Экскурсия по закулисью
28 февраля в 14:00 Театр сказки
от 400 ₽
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
12+
Видео Инсталляция Объект Фотография
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
4 марта в 13:30 Севкабель Порт
от 700 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше