Романтический французский джаз на открытой крыше: хиты о любви Zaz, Patricia Kaas, Mireille Mathieu
О концерте/спектакле

Вечер французского джаза на крыше Москвы

Услышьте звучание Парижа! На открытой видовой крыше в центре Москвы скрывается настоящий уголок Сен-Жермен-де-Пре, где зазвучит джаз в исполнении популярных артистов. В этот вечер вы услышите хиты великих исполнителей: ZAZ, Patricia Kaas, Edith Piaf, Mireille Mathieu, Charles Aznavour. Эти песни о любви не нуждаются в переводе — их эмоции понятны каждому.

Совершите музыкальное путешествие: бокал с ягодным и пряным коктейлем в руке, малиновый закат плавно сменяется огнями большого города, а в воздухе витает запах свободы и романтики. Нам остается только откинуться в кресле под известные мелодии, такие как La vie en rose и Mon mec à moi. Это вечер, в который можно влюбиться!

Светлана Сорокина: душа вечера

Исполнительницей вечера станет Светлана Сорокина — певица с нежным и чувственным лирическим сопрано. Она одна из немногих артисток, способных понять и передать как стилистику французского джаза, так и поэтику французской речи. Владея языком Парижа как родным, Светлана погрузит вас в атмосферу истинного французского вечера.

Приглашаем вас на этот уникальный концерт! Позвольте себе насладиться музыкой и атмосферой, в которой даже звуки становятся романтическими.

28 августа
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
20:00 от 3200 ₽
30 августа
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
20:00 от 3200 ₽

