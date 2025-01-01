Романтический Джаз во Дворце. Концерт с экскурсией

Уникальный концерт-экскурсия в особняке графа Румянцева

Приглашаем вас на уникальное событие в одном из самых впечатляющих зданий на Английской набережной – особняк графа Румянцева. Этот известный просветитель и меценат был коллекционером древностей, старинных рукописей и памятников российской истории и культуры.

Экскурсия по роскошным залам

Начнем знакомство с особняком с экскурсии по его великолепным залам. Вы узнаете о блестящей истории этого места, которое сохранило в себе дух минувших эпох.

Концерт в стиле романтический джаз

Продолжением вечера станет концерт с программой в стиле романтический джаз, который исполнит Елена Матвеева вместе с командой Baker Street квартет. Вас ждут любимые хиты и эстрадные песни, среди которых:

«Fly Me to the Moon» – Барт Ховард

Песни ABBA

Музыка из «Иронии судьбы»

«Серенада Солнечной долины»

И многое другое!

Музыка о горячей любви в старинном особняке – это для настоящих романтиков! Не пропустите это уникальное событие!

Программа концерта

Sunny – Барт Ховард

Fly Me to the Moon – Бобби Труп

Route 66 – Стив Рей Воэн

Pride And Joy – Стинг

Every Breath You Take – Beatles

Come Together – Antonio Carlos Jobim

Corcovado – Микаэл Таривердиев

Снег над Ленинградом из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром»

Happy New Year – ABBA

Chattanooga choo choo из кинофильма «Серенада Солнечной долины»

Days of Wine and Roses из кинофильма «Дни вина и роз»

Christmas Time is Here – George Benson

On Broadway

Исполнители

Вокал: Елена Матвеева

Baker Street квартет:

Городничий Александр – саксофон

Сергей Созинов – гитара

Сергей Табунов – гитара

Курганов Владимир – бас

Информация о мероприятии

Продолжительность мероприятия с экскурсией составляет 2 часа. Рекомендуется для посетителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться прекрасной музыкой в историческом окружении!