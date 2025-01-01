Меню
Романтический Джаз во Дворце. Концерт с экскурсией
Романтический Джаз во Дворце. Концерт с экскурсией

Романтический Джаз во Дворце. Концерт с экскурсией

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальный концерт-экскурсия в особняке графа Румянцева

Приглашаем вас на уникальное событие в одном из самых впечатляющих зданий на Английской набережной – особняк графа Румянцева. Этот известный просветитель и меценат был коллекционером древностей, старинных рукописей и памятников российской истории и культуры.

Экскурсия по роскошным залам

Начнем знакомство с особняком с экскурсии по его великолепным залам. Вы узнаете о блестящей истории этого места, которое сохранило в себе дух минувших эпох.

Концерт в стиле романтический джаз

Продолжением вечера станет концерт с программой в стиле романтический джаз, который исполнит Елена Матвеева вместе с командой Baker Street квартет. Вас ждут любимые хиты и эстрадные песни, среди которых:

  • «Fly Me to the Moon» – Барт Ховард
  • Песни ABBA
  • Музыка из «Иронии судьбы»
  • «Серенада Солнечной долины»
  • И многое другое!

Музыка о горячей любви в старинном особняке – это для настоящих романтиков! Не пропустите это уникальное событие!

Программа концерта

  • Sunny – Барт Ховард
  • Fly Me to the Moon – Бобби Труп
  • Route 66 – Стив Рей Воэн
  • Pride And Joy – Стинг
  • Every Breath You Take – Beatles
  • Come Together – Antonio Carlos Jobim
  • Corcovado – Микаэл Таривердиев
  • Снег над Ленинградом из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром»
  • Happy New Year – ABBA
  • Chattanooga choo choo из кинофильма «Серенада Солнечной долины»
  • Days of Wine and Roses из кинофильма «Дни вина и роз»
  • Christmas Time is Here – George Benson
  • On Broadway

Исполнители

Вокал: Елена Матвеева

Baker Street квартет:

  • Городничий Александр – саксофон
  • Сергей Созинов – гитара
  • Сергей Табунов – гитара
  • Курганов Владимир – бас

Информация о мероприятии

Продолжительность мероприятия с экскурсией составляет 2 часа. Рекомендуется для посетителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться прекрасной музыкой в историческом окружении!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 5 октября
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 19 октября
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 9 ноября
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 23 ноября
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 21 декабря
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17:00 от 1700 ₽

