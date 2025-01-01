Романтический Джаз во Дворце. Концерт с экскурсией

Приглашаем вас на уникальное событие в одном из самых впечатляющих зданий на Английской набережной – особняк графа Румянцева. Этот известный просветитель и меценат был коллекционером древностей, старинных рукописей и памятников российской истории и культуры.
Начнем знакомство с особняком с экскурсии по его великолепным залам. Вы узнаете о блестящей истории этого места, которое сохранило в себе дух минувших эпох.
Продолжением вечера станет концерт с программой в стиле романтический джаз, который исполнит Елена Матвеева вместе с командой Baker Street квартет. Вас ждут любимые хиты и эстрадные песни, среди которых:
Музыка о горячей любви в старинном особняке – это для настоящих романтиков! Не пропустите это уникальное событие!
Вокал: Елена Матвеева
Baker Street квартет:
Продолжительность мероприятия с экскурсией составляет 2 часа. Рекомендуется для посетителей старше 6 лет.
Не упустите возможность насладиться прекрасной музыкой в историческом окружении!