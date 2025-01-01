Меню
Романтический Джаз во Дворце. Концерт с экскурсией
Романтический Джаз во Дворце. Концерт с экскурсией

Романтический Джаз во Дворце. Концерт с экскурсией

6+
Продолжительность 2 часа
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Джазовый концерт и экскурсия в особняке Румянцева

Приглашаем вас на уникальное событие — концерт-экскурсию в роскошный особняк графа Румянцева на Английской набережной, одно из самых впечатляющих зданий Санкт-Петербурга. Этот дворец, принадлежавший известному просветителю и меценату, хранит в своих стенах историю России и культуру. Величественные залы, богатое убранство и коллекции древностей погружают в атмосферу эпохи.

Программа вечера

Вечер начнется с увлекательной экскурсии по дворцу, где вы познакомитесь с его блестящей историей, погуляете по парадным залам и услышите рассказы о жизни и вкладе графа Румянцева. После экскурсии вас ждёт романтический концерт в исполнении команды Original Jazz Experience.

На сцене прозвучат джазовые композиции, полные любви и страсти. Вас ждут проникновенные мелодии Джанго Рейнхардта, Джорджа Гершвина, Коула Портера и других великих композиторов, чьи произведения покорили мир.

Исполнители:

  • Алексей Баев — виртуозная скрипка
  • Игорь Зоточев — гитара, саксофон, вокал
  • Дмитрий Прокопенко — банджо
  • Роман Тентлер — контрабас

Проникновенное пение и магия саксофона, банджо, контрабаса и скрипки создадут уникальную атмосферу в этом величественном особняке. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех, кто любит джаз и романтику.

Программа концерта:

  • Django Reinhardt — Nuages
  • George Gershwin — Lady be good
  • Cole Porter — You do something to me
  • Sidney Bechet — Petite Fleur
  • Benny Goodman — Benny's Bugle
  • Michael Jackson, Andy Razaf — Kick me with the kiss
  • Paul McCartney — My Valentine
  • И многие другие шедевры джаза!

Не упустите возможность провести романтический вечер в компании великой джазовой музыки и истории!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 12 октября
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 26 октября
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 2 ноября
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 16 ноября
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 30 ноября
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 7 декабря
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 14 декабря
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 28 декабря
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17:00 от 1700 ₽

