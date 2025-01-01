Романтический Джаз во Дворце. Концерт с экскурсией

Приглашаем вас на уникальное событие — концерт-экскурсию в роскошный особняк графа Румянцева на Английской набережной, одно из самых впечатляющих зданий Санкт-Петербурга. Этот дворец, принадлежавший известному просветителю и меценату, хранит в своих стенах историю России и культуру. Величественные залы, богатое убранство и коллекции древностей погружают в атмосферу эпохи.
Программа вечера
Вечер начнется с увлекательной экскурсии по дворцу, где вы познакомитесь с его блестящей историей, погуляете по парадным залам и услышите рассказы о жизни и вкладе графа Румянцева. После экскурсии вас ждёт романтический концерт в исполнении команды Original Jazz Experience.
На сцене прозвучат джазовые композиции, полные любви и страсти. Вас ждут проникновенные мелодии Джанго Рейнхардта, Джорджа Гершвина, Коула Портера и других великих композиторов, чьи произведения покорили мир.
Исполнители:
Проникновенное пение и магия саксофона, банджо, контрабаса и скрипки создадут уникальную атмосферу в этом величественном особняке. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех, кто любит джаз и романтику.
Программа концерта:
Не упустите возможность провести романтический вечер в компании великой джазовой музыки и истории!