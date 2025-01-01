Романтический Джаз во Дворце. Концерт с экскурсией

Джазовый концерт и экскурсия в особняке Румянцева

Приглашаем вас на уникальное событие — концерт-экскурсию в роскошный особняк графа Румянцева на Английской набережной, одно из самых впечатляющих зданий Санкт-Петербурга. Этот дворец, принадлежавший известному просветителю и меценату, хранит в своих стенах историю России и культуру. Величественные залы, богатое убранство и коллекции древностей погружают в атмосферу эпохи.

Программа вечера

Вечер начнется с увлекательной экскурсии по дворцу, где вы познакомитесь с его блестящей историей, погуляете по парадным залам и услышите рассказы о жизни и вкладе графа Румянцева. После экскурсии вас ждёт романтический концерт в исполнении команды Original Jazz Experience.

На сцене прозвучат джазовые композиции, полные любви и страсти. Вас ждут проникновенные мелодии Джанго Рейнхардта, Джорджа Гершвина, Коула Портера и других великих композиторов, чьи произведения покорили мир.

Исполнители:

Алексей Баев — виртуозная скрипка

— виртуозная скрипка Игорь Зоточев — гитара, саксофон, вокал

— гитара, саксофон, вокал Дмитрий Прокопенко — банджо

— банджо Роман Тентлер — контрабас

Проникновенное пение и магия саксофона, банджо, контрабаса и скрипки создадут уникальную атмосферу в этом величественном особняке. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех, кто любит джаз и романтику.

Программа концерта:

Django Reinhardt — Nuages

George Gershwin — Lady be good

Cole Porter — You do something to me

Sidney Bechet — Petite Fleur

Benny Goodman — Benny's Bugle

Michael Jackson, Andy Razaf — Kick me with the kiss

Paul McCartney — My Valentine

И многие другие шедевры джаза!

Не упустите возможность провести романтический вечер в компании великой джазовой музыки и истории!