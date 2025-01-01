Меню
Романтический джаз в Особняке М. Кшесинской
Романтический джаз в Особняке М. Кшесинской

Возраст 0+

О концерте/спектакле

Романтический вечер джаза в особняке Кшесинской

Роскошный особняк Матильды Кшесинской – эталонный образец северного модерна – вновь откроет свои двери для ценителей музыки. Приглашаем вас на незабываемый концерт, где прозвучат джазовые композиции о любви. Это отличный повод провести вечер в необычайной атмосфере!

Атмосфера любви и музыки

Концерт состоится в уникальном историческом интерьере, который хранит в себе тайны Серебряного века. В программе выступят мастера джаза от коллектива Original Jazz Experience, которые подарят вам проникновенное пение, невероятный саксофон и неотразимые джазовые ритмы.

Исполнительский состав

  • Алексей Баев – скрипка
  • Игорь Зоточев – гитара, саксофон, вокал
  • Дмитрий Прокопенко – банджо
  • Роман Тентлер – контрабас

Программа концерта

Вас ждут захватывающие джазовые композиции, среди которых:

  • Django Reinhardt – Minor Swing
  • George Gershwin – Lady be good
  • Bing Crosby – At the jazz band ball
  • Cole Porter – You do something to me
  • Sigmund Romberg – Lover, come back to me
  • Fats Waller – Satan Takes a Holiday
  • Пол Маккартни – My Valentine

Дополнительное удовольствие

Кроме волшебной музыки, у вас будет возможность посетить музей особняка. Билет на концерт включает в себя экскурсию по историческим залам, где вы сможете:

  • Изучить особенности архитектуры особняка.
  • Увидеть сценические костюмы знаменитой балерины.
  • Прогуляться по Белому залу, где проходили светские мероприятия.

Интерьеры были бережно восстановлены по архивным фотографиям, что позволит вам ощутить дух времени.

Информация о мероприятии

Длительность концерта – 1 час 10 минут. Мероприятие рекомендовано для посетителей старше 6 лет.

Не упустите шанс провести вечер в компании джаза и любви в атмосфере, которая вдохновляет!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 25 октября
16:00 от 3000 ₽
16:00 от 3000 ₽

