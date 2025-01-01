Романтический джаз в Особняке М. Кшесинской

Романтический вечер джаза в особняке Кшесинской

Роскошный особняк Матильды Кшесинской – эталонный образец северного модерна – вновь откроет свои двери для ценителей музыки. Приглашаем вас на незабываемый концерт, где прозвучат джазовые композиции о любви. Это отличный повод провести вечер в необычайной атмосфере!

Атмосфера любви и музыки

Концерт состоится в уникальном историческом интерьере, который хранит в себе тайны Серебряного века. В программе выступят мастера джаза от коллектива Original Jazz Experience, которые подарят вам проникновенное пение, невероятный саксофон и неотразимые джазовые ритмы.

Исполнительский состав

Алексей Баев – скрипка

– скрипка Игорь Зоточев – гитара, саксофон, вокал

– гитара, саксофон, вокал Дмитрий Прокопенко – банджо

– банджо Роман Тентлер – контрабас

Программа концерта

Вас ждут захватывающие джазовые композиции, среди которых:

Django Reinhardt – Minor Swing

George Gershwin – Lady be good

Bing Crosby – At the jazz band ball

Cole Porter – You do something to me

Sigmund Romberg – Lover, come back to me

Fats Waller – Satan Takes a Holiday

Пол Маккартни – My Valentine

Дополнительное удовольствие

Кроме волшебной музыки, у вас будет возможность посетить музей особняка. Билет на концерт включает в себя экскурсию по историческим залам, где вы сможете:

Изучить особенности архитектуры особняка.

Увидеть сценические костюмы знаменитой балерины.

Прогуляться по Белому залу, где проходили светские мероприятия.

Интерьеры были бережно восстановлены по архивным фотографиям, что позволит вам ощутить дух времени.

Информация о мероприятии

Длительность концерта – 1 час 10 минут. Мероприятие рекомендовано для посетителей старше 6 лет.

Не упустите шанс провести вечер в компании джаза и любви в атмосфере, которая вдохновляет!