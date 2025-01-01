Романтический джаз в Особняке М. Кшесинской

Роскошный особняк Матильды Кшесинской – эталонный образец северного модерна – вновь откроет свои двери для ценителей музыки. Приглашаем вас на незабываемый концерт, где прозвучат джазовые композиции о любви. Это отличный повод провести вечер в необычайной атмосфере!
Концерт состоится в уникальном историческом интерьере, который хранит в себе тайны Серебряного века. В программе выступят мастера джаза от коллектива Original Jazz Experience, которые подарят вам проникновенное пение, невероятный саксофон и неотразимые джазовые ритмы.
Вас ждут захватывающие джазовые композиции, среди которых:
Кроме волшебной музыки, у вас будет возможность посетить музей особняка. Билет на концерт включает в себя экскурсию по историческим залам, где вы сможете:
Интерьеры были бережно восстановлены по архивным фотографиям, что позволит вам ощутить дух времени.
Длительность концерта – 1 час 10 минут. Мероприятие рекомендовано для посетителей старше 6 лет.
Не упустите шанс провести вечер в компании джаза и любви в атмосфере, которая вдохновляет!