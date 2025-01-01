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Романтический джаз в Оранжерее при свечах
Киноафиша Романтический джаз в Оранжерее при свечах

Романтический джаз в Оранжерее при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Романтическая джазовая ночь в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас в Оранжерею Таврического сада на уникальный концерт, который погрузит в мир романтической джазовой музыки под сенью тропических деревьев и цветущих растений. В этот вечер для вас прозвучат лучшие джазовые композиции от талантливых музыкантов команды Baker Street квартет.

Яркие джазовые хиты

В программе вечера — незабвенные хиты эстрадной музыки, такие как Fly Me to the Moon Барта Ховарда, Moon River Генри Манчини и многие другие культовые произведения. Эти композиции, о горячей любви, прозвучат в эксклюзивной джазовой обработке, что станет настоящим подарком для ценителей джаза.

Программа вечера

  • Винс Гаральди — Christmas Time Is Here
  • Микаэл Таривердиев — Снег над Ленинградом (из к/ф «Ирония судьбы или С легким паром»)
  • Евгений Крылатов — Колыбельная Медведицы (из мультфильма «Умка»)
  • Генри Манчини — Days of Vine and Roses (OST из к/ф «Дни Вина и Роз»)
  • Генри Манчини — Moon River (OST из к/ф «Завтрак у Тиффани»)
  • Chattanooga Choo Choo (OST из к/ф «Серенада солнечной долины») — из репертуара оркестра Глена Миллера
  • Дюк Эллингтон — Караван
  • Луис Бонфа — Утро карнавала (OST из к/ф «Чёрный Орфей»)
  • Фрэнк Синатра, Каунт Бэйси — Fly Me To The Moon
  • Леди Гага — Always Remember Us This Way (OST из к/ф «Звезда родилась»)
  • Seal — Kiss From A Rose (OST из к/ф «Бэтмен навсегда»)

Исполнители: Baker Street квартет:

  • Александр Городничий, саксофон
  • Сергей Созинов, гитара
  • Сергей Табунов, гитара
  • Владимир Курганов, бас-гитара

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.

Не пропустите это музыкальное событие!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 октября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:30 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 7 декабря
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:30 от 2500 ₽

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