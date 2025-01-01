Романтический джаз в Оранжерее при свечах

Романтическая джазовая ночь в Оранжерее Таврического сада
Приглашаем вас в Оранжерею Таврического сада на уникальный концерт, который погрузит в мир романтической джазовой музыки под сенью тропических деревьев и цветущих растений. В этот вечер для вас прозвучат лучшие джазовые композиции от талантливых музыкантов команды Baker Street квартет.
Яркие джазовые хиты
В программе вечера — незабвенные хиты эстрадной музыки, такие как Fly Me to the Moon Барта Ховарда, Moon River Генри Манчини и многие другие культовые произведения. Эти композиции, о горячей любви, прозвучат в эксклюзивной джазовой обработке, что станет настоящим подарком для ценителей джаза.
Программа вечера
- Винс Гаральди — Christmas Time Is Here
- Микаэл Таривердиев — Снег над Ленинградом (из к/ф «Ирония судьбы или С легким паром»)
- Евгений Крылатов — Колыбельная Медведицы (из мультфильма «Умка»)
- Генри Манчини — Days of Vine and Roses (OST из к/ф «Дни Вина и Роз»)
- Генри Манчини — Moon River (OST из к/ф «Завтрак у Тиффани»)
- Chattanooga Choo Choo (OST из к/ф «Серенада солнечной долины») — из репертуара оркестра Глена Миллера
- Дюк Эллингтон — Караван
- Луис Бонфа — Утро карнавала (OST из к/ф «Чёрный Орфей»)
- Фрэнк Синатра, Каунт Бэйси — Fly Me To The Moon
- Леди Гага — Always Remember Us This Way (OST из к/ф «Звезда родилась»)
- Seal — Kiss From A Rose (OST из к/ф «Бэтмен навсегда»)
Исполнители: Baker Street квартет:
- Александр Городничий, саксофон
- Сергей Созинов, гитара
- Сергей Табунов, гитара
- Владимир Курганов, бас-гитара
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.
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