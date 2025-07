Романтический джаз в Оранжерее при свечах

Романтическая джазовая ночь в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас в Оранжерею Таврического сада на уникальный концерт, который погрузит в мир романтической джазовой музыки под сенью тропических деревьев и цветущих растений. В этот вечер для вас прозвучат лучшие джазовые композиции от талантливых музыкантов команды Baker Street квартет.

Яркие джазовые хиты

В программе вечера — незабвенные хиты эстрадной музыки, такие как Fly Me to the Moon Барта Ховарда, Moon River Генри Манчини и многие другие культовые произведения. Эти композиции, о горячей любви, прозвучат в эксклюзивной джазовой обработке, что станет настоящим подарком для ценителей джаза.

Программа вечера

Винс Гаральди — Christmas Time Is Here

Микаэл Таривердиев — Снег над Ленинградом (из к/ф «Ирония судьбы или С легким паром»)

Евгений Крылатов — Колыбельная Медведицы (из мультфильма «Умка»)

Генри Манчини — Days of Vine and Roses (OST из к/ф «Дни Вина и Роз»)

Генри Манчини — Moon River (OST из к/ф «Завтрак у Тиффани»)

Chattanooga Choo Choo (OST из к/ф «Серенада солнечной долины») — из репертуара оркестра Глена Миллера

Дюк Эллингтон — Караван

Луис Бонфа — Утро карнавала (OST из к/ф «Чёрный Орфей»)

Фрэнк Синатра, Каунт Бэйси — Fly Me To The Moon

Леди Гага — Always Remember Us This Way (OST из к/ф «Звезда родилась»)

Seal — Kiss From A Rose (OST из к/ф «Бэтмен навсегда»)

Исполнители: Baker Street квартет:

Александр Городничий, саксофон

Сергей Созинов, гитара

Сергей Табунов, гитара

Владимир Курганов, бас-гитара

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.

Не пропустите это музыкальное событие!