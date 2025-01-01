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Романтический джаз в Оранжерее при свечах
Киноафиша Романтический джаз в Оранжерее при свечах

Романтический джаз в Оранжерее при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Романтический джаз в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас на незабываемый концерт в Оранжерею Таврического сада, где под сенью тропических деревьев и цветущих растений прозвучит магия романтической джазовой музыки.

Музыкальная программа

В исполнении команды Original Jazz Experience вы услышите лучшие джазовые композиции о любви. Проникновенное пение и виртуозная игра музыкантов создадут атмосферу романтики и уюта:

  • Django ReinhardtNuages и Lady Be Good
  • Bing CrosbyAt the Jazz Band Ball
  • Cole PorterYou Do Something to Me
  • Charlie ShaversUndecided
  • Sidney BechetPetite Fleur
  • Fats WallerHoneysuckle Rose
  • Майкл ДжексонKick Me With the Kiss
  • Пол МаккартниMy Valentine

Исполнители

На сцене выступят:

  • Алексей Баев – скрипка
  • Игорь Зоточев – гитара, саксофон, вокал
  • Дмитрий Прокопенко – банджо
  • Роман Тентлер – контрабас

Подробности

Продолжительность концерта – 1 час 10 минут. Рекомендуется для всех категорий зрителей старше шести лет.

Не упустите возможность погрузиться в мир джаза и романтики!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 августа
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:30 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:30 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:30 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 5 октября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:30 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 9 ноября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:30 от 2500 ₽

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