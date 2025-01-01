Романтический джаз в Оранжерее при свечах

Приглашаем вас на незабываемый концерт в Оранжерею Таврического сада, где под сенью тропических деревьев и цветущих растений прозвучит магия романтической джазовой музыки.
В исполнении команды Original Jazz Experience вы услышите лучшие джазовые композиции о любви. Проникновенное пение и виртуозная игра музыкантов создадут атмосферу романтики и уюта:
На сцене выступят:
Продолжительность концерта – 1 час 10 минут. Рекомендуется для всех категорий зрителей старше шести лет.
Не упустите возможность погрузиться в мир джаза и романтики!