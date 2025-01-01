Романтический джаз в Оранжерее при свечах

Романтический джаз в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас на незабываемый концерт в Оранжерею Таврического сада, где под сенью тропических деревьев и цветущих растений прозвучит магия романтической джазовой музыки.

Музыкальная программа

В исполнении команды Original Jazz Experience вы услышите лучшие джазовые композиции о любви. Проникновенное пение и виртуозная игра музыкантов создадут атмосферу романтики и уюта:

Django Reinhardt – Nuages и Lady Be Good

– Nuages и Lady Be Good Bing Crosby – At the Jazz Band Ball

– At the Jazz Band Ball Cole Porter – You Do Something to Me

– You Do Something to Me Charlie Shavers – Undecided

– Undecided Sidney Bechet – Petite Fleur

– Petite Fleur Fats Waller – Honeysuckle Rose

– Honeysuckle Rose Майкл Джексон – Kick Me With the Kiss

– Kick Me With the Kiss Пол Маккартни – My Valentine

Исполнители

На сцене выступят:

Алексей Баев – скрипка

– скрипка Игорь Зоточев – гитара, саксофон, вокал

– гитара, саксофон, вокал Дмитрий Прокопенко – банджо

– банджо Роман Тентлер – контрабас

Подробности

Продолжительность концерта – 1 час 10 минут. Рекомендуется для всех категорий зрителей старше шести лет.

Не упустите возможность погрузиться в мир джаза и романтики!