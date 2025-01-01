Романтический джаз в оранжерее при свечах. Новогодний концерт

Новогодний джазовый концерт в Оранжерее Таврического сада
Приглашаем вас на удивительный концерт в Оранжерею Таврического сада! Под сенью экзотических тропических деревьев и цветущих растений вас ожидает вечер, наполненный романтическими джазовыми мелодиями.
Концертная программа
В программе вечера вы услышите лучшие джазовые композиции от квартета Baker Street, который подарит вам незабываемые музыкальные впечатления. Поддержите атмосферу уюта и романтики звучанием известных джазовых хитов.
Музыкальные хиты вечера
- Винс Гаральди — Christmas Time Is Here
- Микаэл Таривердиев — Снег над Ленинградом (из к/ф «Ирония судьбы или С легким паром»)
- Евгений Крылатов — Колыбельная Медведицы (из мультфильма «Умка»)
- Генри Манчини — Days of Wine and Roses (OST из к/ф «Дни Вина и Роз»)
- Генри Манчини — Moon River (OST из к/ф «Завтрак у Тиффани»)
- Chattanooga Choo Choo (OST из к/ф «Серенада солнечной долины»)
- Дюк Эллингтон — Караван
- Луис Бонфа — Утро карнавала (OST из к/ф «Чёрный Орфей»)
- Фрэнк Синатра, Каунт Бэйси — Fly Me to the Moon
- Lady Gaga — Always Remember Us This Way (OST из к/ф «Звезда родилась»)
- Seal — Kiss From A Rose (OST из к/ф «Бэтмен навсегда»)
Исполнители
Выступление смогут насладиться музыкой талантливых музыкантов квартета Baker Street:
- Александр Городничий — саксофон
- Сергей Созинов — гитара
- Сергей Табунов — гитара
- Владимир Курганов — бас-гитара
Продолжительность и возрастные рекомендации
Концерт продлится 1 час 10 минут и подходит для всех категорий зрителей старше шести лет. Не упустите возможность погрузиться в мир джаза и насладиться выдающимися музыкальными произведениями!