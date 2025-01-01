Меню
Романтический джаз в оранжерее при свечах. Новогодний концерт
Романтический джаз в оранжерее при свечах. Новогодний концерт

О концерте/спектакле

Новогодний джазовый концерт в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас на удивительный концерт в Оранжерею Таврического сада! Под сенью экзотических тропических деревьев и цветущих растений вас ожидает вечер, наполненный романтическими джазовыми мелодиями.

Концертная программа

В программе вечера вы услышите лучшие джазовые композиции от квартета Baker Street, который подарит вам незабываемые музыкальные впечатления. Поддержите атмосферу уюта и романтики звучанием известных джазовых хитов.

Музыкальные хиты вечера

  • Винс Гаральди — Christmas Time Is Here
  • Микаэл Таривердиев — Снег над Ленинградом (из к/ф «Ирония судьбы или С легким паром»)
  • Евгений Крылатов — Колыбельная Медведицы (из мультфильма «Умка»)
  • Генри Манчини — Days of Wine and Roses (OST из к/ф «Дни Вина и Роз»)
  • Генри Манчини — Moon River (OST из к/ф «Завтрак у Тиффани»)
  • Chattanooga Choo Choo (OST из к/ф «Серенада солнечной долины»)
  • Дюк Эллингтон — Караван
  • Луис Бонфа — Утро карнавала (OST из к/ф «Чёрный Орфей»)
  • Фрэнк Синатра, Каунт Бэйси — Fly Me to the Moon
  • Lady Gaga — Always Remember Us This Way (OST из к/ф «Звезда родилась»)
  • Seal — Kiss From A Rose (OST из к/ф «Бэтмен навсегда»)

Исполнители

Выступление смогут насладиться музыкой талантливых музыкантов квартета Baker Street:

  • Александр Городничий — саксофон
  • Сергей Созинов — гитара
  • Сергей Табунов — гитара
  • Владимир Курганов — бас-гитара

Продолжительность и возрастные рекомендации

Концерт продлится 1 час 10 минут и подходит для всех категорий зрителей старше шести лет. Не упустите возможность погрузиться в мир джаза и насладиться выдающимися музыкальными произведениями!

Санкт-Петербург, 31 декабря
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
15:00 от 2500 ₽ 17:00 от 2500 ₽

