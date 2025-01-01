Романтический джаз в оранжерее при свечах. Новогодний концерт

Новогодний джазовый концерт в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас на удивительный концерт в Оранжерею Таврического сада! Под сенью экзотических тропических деревьев и цветущих растений вас ожидает вечер, наполненный романтическими джазовыми мелодиями.

Концертная программа

В программе вечера вы услышите лучшие джазовые композиции от квартета Baker Street, который подарит вам незабываемые музыкальные впечатления. Поддержите атмосферу уюта и романтики звучанием известных джазовых хитов.

Музыкальные хиты вечера

Винс Гаральди — Christmas Time Is Here

Микаэл Таривердиев — Снег над Ленинградом (из к/ф «Ирония судьбы или С легким паром»)

(из к/ф «Ирония судьбы или С легким паром») Евгений Крылатов — Колыбельная Медведицы (из мультфильма «Умка»)

(из мультфильма «Умка») Генри Манчини — Days of Wine and Roses (OST из к/ф «Дни Вина и Роз»)

(OST из к/ф «Дни Вина и Роз») Генри Манчини — Moon River (OST из к/ф «Завтрак у Тиффани»)

(OST из к/ф «Завтрак у Тиффани») Chattanooga Choo Choo (OST из к/ф «Серенада солнечной долины»)

Дюк Эллингтон — Караван

Луис Бонфа — Утро карнавала (OST из к/ф «Чёрный Орфей»)

(OST из к/ф «Чёрный Орфей») Фрэнк Синатра, Каунт Бэйси — Fly Me to the Moon

Lady Gaga — Always Remember Us This Way (OST из к/ф «Звезда родилась»)

(OST из к/ф «Звезда родилась») Seal — Kiss From A Rose (OST из к/ф «Бэтмен навсегда»)

Исполнители

Выступление смогут насладиться музыкой талантливых музыкантов квартета Baker Street:

Александр Городничий — саксофон

Сергей Созинов — гитара

Сергей Табунов — гитара

Владимир Курганов — бас-гитара

Продолжительность и возрастные рекомендации

Концерт продлится 1 час 10 минут и подходит для всех категорий зрителей старше шести лет. Не упустите возможность погрузиться в мир джаза и насладиться выдающимися музыкальными произведениями!