Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Романтический джаз при свечах во дворце
Киноафиша Романтический джаз при свечах во дворце

Романтический джаз при свечах во дворце

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новый год с джазовыми мелодиями

В волшебное новогоднее время приглашаем вас в зал пеликанов исторического дворца Кваренги на концерт, где прозвучат джазовые композиции о любви от команды Original Jazz Experience. Проникновенное пение и магический саксофон Игоря Зоточева, колоритное банджо Дмитрия Прокопенко, импозантный контрабас Романа Тентлера и, конечно же, виртуозная скрипка Маэстро Алексея Баева создадут незабываемую атмосферу.

Музыка о горячей любви в новогодние праздники — это для настоящих романтиков! Не пропустите это уникальное событие!

История места

Пространство «Freedom», расположенное в самом сердце Петербурга, недалеко от Невского проспекта и Казанского собора, является масштабной ивент-площадкой в России, работающей в формате тайм-кафе. Старинное здание, построенное в начале XIX века известным архитектором Джакомо Кваренги, богато своей историей, что придает атмосфере происходящего колорит и неповторимость.

Во дворце Кваренги сохранился зал, декорированный изображениями пеликанов, в котором ранее заседал Опекунский совет Императорского Воспитательного дома. Прекрасная акустика зала делает его идеальным местом для музыкальных событий с разнообразными концертными программами.

Программа концерта

  • Django Reinhardt – George Gershwin: Nuages and Lady be good
  • Bing Crosby: At the jazz band ball
  • Cole Porter: You do something to me
  • Django Reinhardt: Douce Ambience
  • Charlie Shavers: Undecided
  • Lew Pollack: That’s a Plenty
  • Sidney Bechet: Petite Fleur
  • Sigmund Romberg: Lover, come back to me
  • Larry Clinton: Satan Takes a Holiday
  • Fats Waller: Honeysuckle Rose
  • Maceo Pinkard: Sweet Georgia Brown
  • Benny Goodman: Benny's Bugle
  • Django Reinhardt: Minor Swing
  • Майкл Джексон, Энди Раза: Kick me with the kiss
  • Пол Маккартни: My Valentine

Исполнители

Original Jazz Experience:

  • Алексей Баев – скрипка
  • Игорь Зоточев – гитара, саксофон, вокал
  • Дмитрий Прокопенко – банджо
  • Роман Тентлер – контрабас

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 января
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 1700 ₽

В ближайшие дни

Классика при свечах. Времена года Вивальди
6+
Классическая музыка
Классика при свечах. Времена года Вивальди
22 ноября в 17:00 Дом журналиста
от 799 ₽
Орган при свечах РНБ
6+
Классическая музыка
Орган при свечах РНБ
25 октября в 17:00 Концертный зал Российской национальной библиотеки
от 599 ₽
16+
Блюз
Комната 60
26 сентября в 20:00 Jagger
от 800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше