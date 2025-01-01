Романтический джаз при свечах во дворце

Новый год с джазовыми мелодиями

В волшебное новогоднее время приглашаем вас в зал пеликанов исторического дворца Кваренги на концерт, где прозвучат джазовые композиции о любви от команды Original Jazz Experience. Проникновенное пение и магический саксофон Игоря Зоточева, колоритное банджо Дмитрия Прокопенко, импозантный контрабас Романа Тентлера и, конечно же, виртуозная скрипка Маэстро Алексея Баева создадут незабываемую атмосферу.

Музыка о горячей любви в новогодние праздники — это для настоящих романтиков! Не пропустите это уникальное событие!

История места

Пространство «Freedom», расположенное в самом сердце Петербурга, недалеко от Невского проспекта и Казанского собора, является масштабной ивент-площадкой в России, работающей в формате тайм-кафе. Старинное здание, построенное в начале XIX века известным архитектором Джакомо Кваренги, богато своей историей, что придает атмосфере происходящего колорит и неповторимость.

Во дворце Кваренги сохранился зал, декорированный изображениями пеликанов, в котором ранее заседал Опекунский совет Императорского Воспитательного дома. Прекрасная акустика зала делает его идеальным местом для музыкальных событий с разнообразными концертными программами.

Программа концерта

Django Reinhardt – George Gershwin: Nuages and Lady be good

Bing Crosby: At the jazz band ball

Cole Porter: You do something to me

Django Reinhardt: Douce Ambience

Charlie Shavers: Undecided

Lew Pollack: That’s a Plenty

Sidney Bechet: Petite Fleur

Sigmund Romberg: Lover, come back to me

Larry Clinton: Satan Takes a Holiday

Fats Waller: Honeysuckle Rose

Maceo Pinkard: Sweet Georgia Brown

Benny Goodman: Benny's Bugle

Django Reinhardt: Minor Swing

Майкл Джексон, Энди Раза: Kick me with the kiss

Пол Маккартни: My Valentine

Исполнители

Original Jazz Experience:

Алексей Баев – скрипка

Игорь Зоточев – гитара, саксофон, вокал

Дмитрий Прокопенко – банджо

Роман Тентлер – контрабас

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.