Романтический джаз при свечах во дворце

В волшебное новогоднее время приглашаем вас в зал пеликанов исторического дворца Кваренги на концерт, где прозвучат джазовые композиции о любви от команды Original Jazz Experience. Проникновенное пение и магический саксофон Игоря Зоточева, колоритное банджо Дмитрия Прокопенко, импозантный контрабас Романа Тентлера и, конечно же, виртуозная скрипка Маэстро Алексея Баева создадут незабываемую атмосферу.
Музыка о горячей любви в новогодние праздники — это для настоящих романтиков! Не пропустите это уникальное событие!
Пространство «Freedom», расположенное в самом сердце Петербурга, недалеко от Невского проспекта и Казанского собора, является масштабной ивент-площадкой в России, работающей в формате тайм-кафе. Старинное здание, построенное в начале XIX века известным архитектором Джакомо Кваренги, богато своей историей, что придает атмосфере происходящего колорит и неповторимость.
Во дворце Кваренги сохранился зал, декорированный изображениями пеликанов, в котором ранее заседал Опекунский совет Императорского Воспитательного дома. Прекрасная акустика зала делает его идеальным местом для музыкальных событий с разнообразными концертными программами.
Original Jazz Experience:
Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.