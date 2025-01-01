Меню
Романтический джаз при свечах во дворце
Романтический джаз при свечах во дворце

Романтический джаз при свечах во дворце

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Романтический джаз в историческом дворце Кваренги

В программе вечера при свечах в зале пеликанов исторического дворца Кваренги вас ожидает встреча с романтической джазовой музыкой. Концертная программа представит лучшие джазовые композиции от команды Baker Street квартет.

Музыка для любителей джаза

В исполнении квартета прозвучат ярчайшие хиты эстрадной музыки, такие как «Fly Me to the Moon» Барта Ховарда и «Moon River» Генри Манчини. Эти композиции о горячей любви в джазовой обработке особенно понравятся настоящим любителям джаза. Не пропустите!

Уникальная атмосфера дворца

Пространство «Freedom», расположенное в самом сердце Петербурга, у Невского проспекта неподалеку от Казанского собора, является самой масштабной ивент-площадкой в России, работающей в формате тайм-кафе. Старинное здание, построенное в начале XIX века знаменитым архитектором Джакомо Кваренги, богато своей историей, что придает атмосфере происходящего в нем особый колорит.

Во дворце Кваренги сохраняется зал, декорированный изображениями пеликанов, в котором ранее заседал Опекунский совет Императорского Воспитательного дома. Прекрасная акустика зала создает идеальные условия для музыкальных мероприятий.

Состав исполнителей

Вершиной вечера станут выступления участника квартета:

  • Александр Городничий — саксофон
  • Сергей Созинов — гитара
  • Сергей Табунов — гитара
  • Владимир Курганов — бас-гитара

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Санкт-Петербург, 6 января
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 1700 ₽

