Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Романтический джаз при свечах в оранжерее
Киноафиша Романтический джаз при свечах в оранжерее

Романтический джаз при свечах в оранжерее

6+
Возраст 6+

О концерте

Вечер джазовой романтики в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас на уникальный концерт в Оранжерею Таврического сада, где под сенью тропических деревьев и цветущих растений вы сможете насладиться романтическими джазовыми мелодиями. В этом волшебном месте вас ждёт встреча с командой Original Jazz Experience, готовой порадовать вас лучшими джазовыми композициями о любви.

Музыка, которая волнует

В программе вечера прозвучат проникновенные произведения таких композиторов, как Джордж Гершвин, Бенни Гудмен, Пол Маккартни и Майкл Джексон. Каждый номер будет исполнен в уникальном джазовом стиле, который подходит для самых настоящих романтиков.

Участники концерта

Вы сможете насладиться мастерством следующих исполнителей:

  • Алексей Баев — скрипка
  • Игорь Зоточев — гитара, саксофон, вокал
  • Дмитрий Прокопенко — банджо
  • Роман Тентлер — контрабас

Программа концерта

На вас ждут такие шедевры, как:

  • Джордж Гершвин — "Nuages" и "Lady Be Good"
  • Бинг Кросби — "At the Jazz Band Ball"
  • Коул Портер — "You Do Something to Me"
  • Джазовые стандарты от Django Reinhardt и Charlie Shavers
  • Майкл Джексон — "Kick Me With the Kiss"
  • Пол Маккартни — "My Valentine"

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Мероприятие рекомендовано для всех зрителей старше шести лет. Не упустите возможность провести вечер, наполненный любимыми джазовыми мелодиями!

Купить билет на концерт Романтический джаз при свечах в оранжерее

Помощь с билетами
В других городах
Январь
Февраль
2 января пятница
17:30
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽
3 января суббота
17:30
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽
16 января пятница
19:30
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽
15 февраля воскресенье
19:30
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Главная проверка материала
18+
Юмор
Главная проверка материала
21 декабря в 17:00 Butcher & Banker
от 500 ₽
Стендап концерт топовых комиков с TV и Yоutube
18+
Юмор
Стендап концерт топовых комиков с TV и Yоutube
2 января в 21:50 Trans-Force
от 990 ₽
Комедия VS Таро
18+
Юмор
Комедия VS Таро
1 марта в 18:00 Квартира 8
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше