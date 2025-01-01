Романтический джаз при свечах в оранжерее

Приглашаем вас на уникальный концерт в Оранжерею Таврического сада, где под сенью тропических деревьев и цветущих растений вы сможете насладиться романтическими джазовыми мелодиями. В этом волшебном месте вас ждёт встреча с командой Original Jazz Experience, готовой порадовать вас лучшими джазовыми композициями о любви.
В программе вечера прозвучат проникновенные произведения таких композиторов, как Джордж Гершвин, Бенни Гудмен, Пол Маккартни и Майкл Джексон. Каждый номер будет исполнен в уникальном джазовом стиле, который подходит для самых настоящих романтиков.
Вы сможете насладиться мастерством следующих исполнителей:
На вас ждут такие шедевры, как:
Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Мероприятие рекомендовано для всех зрителей старше шести лет. Не упустите возможность провести вечер, наполненный любимыми джазовыми мелодиями!