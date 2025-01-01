Романтический джаз при свечах в оранжерее

Вечер джазовой романтики в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас на уникальный концерт в Оранжерею Таврического сада, где под сенью тропических деревьев и цветущих растений вы сможете насладиться романтическими джазовыми мелодиями. В этом волшебном месте вас ждёт встреча с командой Original Jazz Experience, готовой порадовать вас лучшими джазовыми композициями о любви.

Музыка, которая волнует

В программе вечера прозвучат проникновенные произведения таких композиторов, как Джордж Гершвин, Бенни Гудмен, Пол Маккартни и Майкл Джексон. Каждый номер будет исполнен в уникальном джазовом стиле, который подходит для самых настоящих романтиков.

Участники концерта

Вы сможете насладиться мастерством следующих исполнителей:

Алексей Баев — скрипка

— скрипка Игорь Зоточев — гитара, саксофон, вокал

— гитара, саксофон, вокал Дмитрий Прокопенко — банджо

— банджо Роман Тентлер — контрабас

Программа концерта

На вас ждут такие шедевры, как:

Джордж Гершвин — "Nuages" и "Lady Be Good"

Бинг Кросби — "At the Jazz Band Ball"

Коул Портер — "You Do Something to Me"

Джазовые стандарты от Django Reinhardt и Charlie Shavers

Майкл Джексон — "Kick Me With the Kiss"

Пол Маккартни — "My Valentine"

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Мероприятие рекомендовано для всех зрителей старше шести лет. Не упустите возможность провести вечер, наполненный любимыми джазовыми мелодиями!