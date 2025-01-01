Меню
Романтический джаз при свечах. Faberge Jazz Trio в сердце города
Романтический джаз при свечах. Faberge Jazz Trio в сердце города

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Погружение в атмосферу романтического джаза с Faberge Jazz Trio

Faberge Jazz Trio предлагает вам отрешиться от повседневности и погрузиться в мир романтического джаза. В программе концерта вы услышите легкую джазовую музыку, оригинальные аранжировки и кавер-версии «вечнозеленых» эстрадных хитов, посвященных любви и романтическим отношениям.

Звучание любви

Концерт обещает стать настоящим праздником для ценителей жанра. Быстрые и мелодичные переходы гитарных партий, нежный и пронзительный саксофон, виртуозный контрабас — всё это создает уникальный музыкальный опыт. Faberge Jazz Trio гарантирует вам запоминающиеся мелодии и стильное джазовое звучание, позволяющее погрузиться в атмосферу романтики!

Исполнители

  • Макс Пинчук — гитара, вокал
  • Лада Попова — саксофон
  • Дмитрий Борисов — контрабас

Важно знать

Проход к Международной Академии Музыки Елены Образцовой осуществляется через арку на Садовой линии. Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт рекомендован для всех категорий зрителей старше 6 лет.

