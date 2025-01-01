Меню
Романтический джаз Нью-Йорка 40-60-х в особняке на берегу Яузы. Единственный концерт
Билеты от 4600₽
Романтический джаз Нью-Йорка 40-60-х в особняке на берегу Яузы. Единственный концерт

Возраст 12+
Билеты от 4600₽

О концерте/спектакле

Тайный клуб Roofevents: вечер в стиле 50-60-х

Станьте одним из 100 счастливчиков, которые почувствуют себя нью-йоркскими леди и джентльменами в уникальном тайном клубе Roofevents! Это не просто спектакль, это путешествие в эпоху красавицы Мэрилин Монро, авантюриста Эрнеста Хемингуэя и легендарного Фрэнка Синатры.

Погружение в атмосферу

Внутри исторического особняка в сердце столицы открывается дверь в мир, где вы уже не зритель, а гость закрытого джазового сообщества. Вас ждут звуки глухого стука бильярдных шаров и атмосфера нарядной публики, наслаждающейся вечером за столиками. Специально для вас бармен разливает виски, а со сцены звучит глубокий бархатный баритон с хитами, такими как «Fly Me to the Moon».

Уникальное музыкальное сопровождение

В меню напитков и развлечений — только высокий стиль, проверенная классика и тонкая романтика 50-60-х годов. Живое исполнение золотых хитов таких легенд, как Louis Armstrong, Nina Simone и Nat King Cole, позволит вам ощутить магию того времени.

Стас Обухов – ваш проводник в мир джаза

Главным исполнителем вечера станет Стас Обухов — певец, музыкант и композитор, один из самых харизматичных артистов театра А. Градского. Его роскошный баритон, обладающий редкой выразительностью, создает уникальную атмосферу, которая переносит зрителей в Голливуд середины XX века — с его роскошью, блеском и чувственной элегантностью.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера, где каждый момент пропитан духом классического джаза!

Октябрь
19 октября воскресенье
19:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 4600 ₽

