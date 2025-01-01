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Романтический джаз: New York, New York!
Киноафиша Романтический джаз: New York, New York!

Романтический джаз: New York, New York!

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер джаза в особняке Серебрякова

В этот вечер мы приглашаем вас насладиться чарующими джазовыми мелодиями в роскошных интерьерах особняка Серебрякова. Вашими проводниками в мир романтического джаза станут виртуозы джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS.

Музыкальная программа

Исполнители представят самые проникновенные, нежные и страстные хиты мирового джаза. В программе:

  • New York
  • L.O.V.E
  • Fly Me to the Moon
  • Cheek to Cheek
  • It Don’t Mean a Thing
  • И многие другие бессмертные мелодии!

Эти композиции заставят ваши сердца биться в унисон с музыкой.

Уникальная экскурсия

Перед началом концерта вас ждет захватывающая экскурсия по одному из самых изысканных петербургских домов. Вы погрузитесь в его историю и узнаете о сохраненных до наших дней оригинальных фасадах и дворцовых интерьерах в стиле классицизма и барокко.

Вестибюль парадного входа украшает великолепная мраморная лестница, а каждый зал имеет свой уникальный цвет и изысканные потолки, украшенные лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой:

  • Категория VIP: 1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без экскурсии. Начало экскурсии в 18:15.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность мероприятия

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность окунуться в атмосферу джаза!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
19:00 от 1900 ₽

Фотографии

Романтический джаз: New York, New York! Романтический джаз: New York, New York! Романтический джаз: New York, New York! Романтический джаз: New York, New York! Романтический джаз: New York, New York! Романтический джаз: New York, New York!

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