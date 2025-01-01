Романтический джаз: New York, New York!

Вечер джаза в особняке Серебрякова

В этот вечер мы приглашаем вас насладиться чарующими джазовыми мелодиями в роскошных интерьерах особняка Серебрякова. Вашими проводниками в мир романтического джаза станут виртуозы джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS.

Музыкальная программа

Исполнители представят самые проникновенные, нежные и страстные хиты мирового джаза. В программе:

New York

L.O.V.E

Fly Me to the Moon

Cheek to Cheek

It Don’t Mean a Thing

И многие другие бессмертные мелодии!

Эти композиции заставят ваши сердца биться в унисон с музыкой.

Уникальная экскурсия

Перед началом концерта вас ждет захватывающая экскурсия по одному из самых изысканных петербургских домов. Вы погрузитесь в его историю и узнаете о сохраненных до наших дней оригинальных фасадах и дворцовых интерьерах в стиле классицизма и барокко.

Вестибюль парадного входа украшает великолепная мраморная лестница, а каждый зал имеет свой уникальный цвет и изысканные потолки, украшенные лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой:

Категория VIP: 1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15.

1-й ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15. Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без экскурсии. Начало экскурсии в 18:15.

2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без экскурсии. Начало экскурсии в 18:15. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность мероприятия

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.

Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность окунуться в атмосферу джаза!