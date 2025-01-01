Романтический джаз: New York, New York!

В этот вечер мы приглашаем вас насладиться чарующими джазовыми мелодиями в роскошных интерьерах особняка Серебрякова. Вашими проводниками в мир романтического джаза станут виртуозы джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS.
Исполнители представят самые проникновенные, нежные и страстные хиты мирового джаза. В программе:
Эти композиции заставят ваши сердца биться в унисон с музыкой.
Перед началом концерта вас ждет захватывающая экскурсия по одному из самых изысканных петербургских домов. Вы погрузитесь в его историю и узнаете о сохраненных до наших дней оригинальных фасадах и дворцовых интерьерах в стиле классицизма и барокко.
Вестибюль парадного входа украшает великолепная мраморная лестница, а каждый зал имеет свой уникальный цвет и изысканные потолки, украшенные лепным декором. В нескольких залах сохранились изразцовые печи XIX века.
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).
В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой:
Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Продолжительность экскурсии — 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта.
Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность окунуться в атмосферу джаза!