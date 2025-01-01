Романтический Джаз на крыше: Fly me to the moon

Романтический джаз на крыше Петербурга
21 июня в 20:00 на крыше Zarenkov Gallery состоится уникальный концерт, где в воздухе будет витать романтика джаза. Для вас выступит талантливый Baker Street квартет, который исполнит незабываемые хиты, такие как Fly Me to the Moon, Sunny, Always Remember и многие другие.
Музыка для настоящих романтиков
В разгар сезона белых ночей, когда Санкт-Петербург окутан волшебством, этот концерт станет настоящим подарком для всех любителей музыки о горячей любви. А потрясающие виды на главные достопримечательности города создадут незабываемую атмосферу.
Программа вечера
- Boney M. - Sunny
- Генри Манчини - Days of Wine and Roses (из кинофильма «Дни вина и роз»)
- Барт Ховард - Fly Me to the Moon
- Antonio Carlos Jobim - Corcovado
- Rosenberg Trio - For Sephora
- Луис Бонфа - Утро карнавала (OST из к/ф «Чёрный Орфей»)
- Гленн Миллер - Chattanooga Choo Choo (из кинофильма «Серенада Солнечной долины»)
- Евгений Крылатов - Колыбельная Медведицы (из мультфильма «Умка»)
- Маркос Валле - Summer Samba
- Дюк Эллингтон - Караван
- Генри Манчини - Moon River (OST из к/ф «Завтрак у Тиффани»)
- Антониу Карлос Жобим - The Girl from Ipanema
- Леди Гага - Always Remember
Исполнители
На сцене вас ждут:
- Александр Городничий - саксофон
- Сергей Созинов - гитара
- Сергей Табунов - гитара
- Владимир Курганов - бас
Важно знать
- Количество мест на крыше ограничено до 100, так что не упустите возможность приобрести билеты!
- В случае плохой погоды концерт будет перенесен в одно из пространств Zarenkov Gallery.
- Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта.
- Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.