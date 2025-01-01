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Романтический Джаз на крыше: Fly me to the moon
Киноафиша Романтический Джаз на крыше: Fly me to the moon

Романтический Джаз на крыше: Fly me to the moon

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Романтический джаз на крыше Петербурга

21 июня в 20:00 на крыше Zarenkov Gallery состоится уникальный концерт, где в воздухе будет витать романтика джаза. Для вас выступит талантливый Baker Street квартет, который исполнит незабываемые хиты, такие как Fly Me to the Moon, Sunny, Always Remember и многие другие.

Музыка для настоящих романтиков

В разгар сезона белых ночей, когда Санкт-Петербург окутан волшебством, этот концерт станет настоящим подарком для всех любителей музыки о горячей любви. А потрясающие виды на главные достопримечательности города создадут незабываемую атмосферу.

Программа вечера

  • Boney M. - Sunny
  • Генри Манчини - Days of Wine and Roses (из кинофильма «Дни вина и роз»)
  • Барт Ховард - Fly Me to the Moon
  • Antonio Carlos Jobim - Corcovado
  • Rosenberg Trio - For Sephora
  • Луис Бонфа - Утро карнавала (OST из к/ф «Чёрный Орфей»)
  • Гленн Миллер - Chattanooga Choo Choo (из кинофильма «Серенада Солнечной долины»)
  • Евгений Крылатов - Колыбельная Медведицы (из мультфильма «Умка»)
  • Маркос Валле - Summer Samba
  • Дюк Эллингтон - Караван
  • Генри Манчини - Moon River (OST из к/ф «Завтрак у Тиффани»)
  • Антониу Карлос Жобим - The Girl from Ipanema
  • Леди Гага - Always Remember

Исполнители

На сцене вас ждут:

  • Александр Городничий - саксофон
  • Сергей Созинов - гитара
  • Сергей Табунов - гитара
  • Владимир Курганов - бас

Важно знать

  • Количество мест на крыше ограничено до 100, так что не упустите возможность приобрести билеты!
  • В случае плохой погоды концерт будет перенесен в одно из пространств Zarenkov Gallery.
  • Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта.
  • Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.
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Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша
20:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша
18:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша
20:00 от 1600 ₽

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