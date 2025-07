Романтический Джаз на крыше: Fly me to the moon

Романтический джаз на крыше Петербурга

21 июня в 20:00 на крыше Zarenkov Gallery состоится уникальный концерт, где в воздухе будет витать романтика джаза. Для вас выступит талантливый Baker Street квартет, который исполнит незабываемые хиты, такие как Fly Me to the Moon, Sunny, Always Remember и многие другие.

Музыка для настоящих романтиков

В разгар сезона белых ночей, когда Санкт-Петербург окутан волшебством, этот концерт станет настоящим подарком для всех любителей музыки о горячей любви. А потрясающие виды на главные достопримечательности города создадут незабываемую атмосферу.

Программа вечера

Boney M. - Sunny

Генри Манчини - Days of Wine and Roses (из кинофильма «Дни вина и роз»)

Барт Ховард - Fly Me to the Moon

Antonio Carlos Jobim - Corcovado

Rosenberg Trio - For Sephora

Луис Бонфа - Утро карнавала (OST из к/ф «Чёрный Орфей»)

Гленн Миллер - Chattanooga Choo Choo (из кинофильма «Серенада Солнечной долины»)

Евгений Крылатов - Колыбельная Медведицы (из мультфильма «Умка»)

Маркос Валле - Summer Samba

Дюк Эллингтон - Караван

Генри Манчини - Moon River (OST из к/ф «Завтрак у Тиффани»)

Антониу Карлос Жобим - The Girl from Ipanema

Леди Гага - Always Remember

Исполнители

На сцене вас ждут:

Александр Городничий - саксофон

Сергей Созинов - гитара

Сергей Табунов - гитара

Владимир Курганов - бас

Важно знать