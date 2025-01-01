Меню
Романтический джаз. Экскурсия и концерт во Дворце Великого князя Владимира
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт в Дворце Великого князя Владимира Александровича

Приглашаем вас в один из самых красивых дворцов Петербурга — дворец Великого князя Владимира Александровича, расположенный неподалеку от Эрмитажа. В рамках концертной программы прозвучат хиты джазовой музыки, которые помогут отвлечься от повседневных забот.

Экскурсия по величественному палаццо

За час до начала концерта можно совершить увлекательную экскурсию по залам великолепного флорентийского палаццо — зданию Дома ученых, выполненному в модном в XIX веке стиле эклектики. Скрупулезно выдержанный архитектурный декор придает ему величие и монументальность.

Дом ученых бережно сохраняет интерьеры парадных залов и великокняжеских кабинетов, а также уникальные художественные коллекции. Эта экскурсия — замечательная возможность прикоснуться к изысканной атмосфере выдающейся эпохи.

Концерт Faberge Jazz Trio

Вечер продолжится особенным концертом. Ансамбль Faberge Jazz Trio предлагает отрешиться от повседневности и погрузиться в атмосферу романтического джаза. В программе — композиции легкой джазовой музыки, оригинальные аранжировки и кавер-версии «вечнозеленых» эстрадных хитов.

Звучание быстрых и мелодичных гитарных партий, нежный и пронзительный саксофон, завораживающая перкуссия, виртуозный контрабас и потрясающая подборка запоминающихся мелодий создадут уникальную атмосферу.

Важно знать

В продаже доступны билеты двух категорий: с экскурсией (начало в 19:00) и без экскурсии. Учтите, что в случае отсутствия билетов с экскурсией оставшиеся билеты не предоставят возможности для посещения экспозиции.

Экскурсионные группы отправляются друг за другом с интервалом в 15 минут, начиная с 18:45. Если вы опоздаете на время, превышающее время отправления последней экскурсионной группы, мы не сможем организовать для вас экскурсию, а стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не возвращается.

Исполнители

  • Макс Пинчук – гитара, вокал
  • Лада Попова – саксофон
  • Дмитрий Борисов – контрабас

Продолжительность концерта

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 2 часа 10 минут, без экскурсии – 1 час 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

