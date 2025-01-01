Романтический джаз. Экскурсия и концерт во Дворце Великого князя Владимира

Приглашаем вас в один из самых красивых дворцов Петербурга — дворец Великого князя Владимира Александровича, расположенный неподалеку от Эрмитажа. В рамках концертной программы прозвучат хиты джазовой музыки, которые помогут отвлечься от повседневных забот.
За час до начала концерта можно совершить увлекательную экскурсию по залам великолепного флорентийского палаццо — зданию Дома ученых, выполненному в модном в XIX веке стиле эклектики. Скрупулезно выдержанный архитектурный декор придает ему величие и монументальность.
Дом ученых бережно сохраняет интерьеры парадных залов и великокняжеских кабинетов, а также уникальные художественные коллекции. Эта экскурсия — замечательная возможность прикоснуться к изысканной атмосфере выдающейся эпохи.
Вечер продолжится особенным концертом. Ансамбль Faberge Jazz Trio предлагает отрешиться от повседневности и погрузиться в атмосферу романтического джаза. В программе — композиции легкой джазовой музыки, оригинальные аранжировки и кавер-версии «вечнозеленых» эстрадных хитов.
Звучание быстрых и мелодичных гитарных партий, нежный и пронзительный саксофон, завораживающая перкуссия, виртуозный контрабас и потрясающая подборка запоминающихся мелодий создадут уникальную атмосферу.
В продаже доступны билеты двух категорий: с экскурсией (начало в 19:00) и без экскурсии. Учтите, что в случае отсутствия билетов с экскурсией оставшиеся билеты не предоставят возможности для посещения экспозиции.
Экскурсионные группы отправляются друг за другом с интервалом в 15 минут, начиная с 18:45. Если вы опоздаете на время, превышающее время отправления последней экскурсионной группы, мы не сможем организовать для вас экскурсию, а стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не возвращается.
Продолжительность концерта с экскурсией составляет 2 часа 10 минут, без экскурсии – 1 час 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.