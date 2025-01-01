Романтические саундтреки под небом при свечах в усабедном саду

Незабываемый вечер саундтреков в усадебном саду музея Державина

В волшебном усадебном саду музея Державина вас ждет незабываемый вечер, наполненный музыкальными шедеврами из легендарных фильмов. В программе концерта собраны самые любимые композиции из таких культовых картин, как «Ромео и Джульетта», «Завтрак у Тиффани», «Приведение», «Запах женщины» и «Шербурские зонтики».

Погрузитесь в атмосферу романтики и волшебства, окруженные мерцающими свечами в прекрасном усадебном саду. Это будет вечер, о котором вы захотите вспоминать еще долго!

Усадьба Державина: культурное наследие Петербурга

Сад музея-усадьбы Г. Р. Державина — это объект культурного наследия Санкт-Петербурга. Он является изысканным примером садово-паркового искусства, где каждая деталь пронизана духом истории и, конечно, волшебства. В одной из ротонд сада, усыпанной сотнями свечей, выступит струнный квартет «Four Seasons».

Экскурсия перед концертом

Для зрителей, купивших билет с экскурсией, открывается замечательная возможность посетить экскурсию по великолепным залам Дворца-усадьбы Державина. Вы увидите залы, обставленные в императорском стиле, и экспозиции, посвященные веку расцвета русской культуры!

Экскурсия пройдет в самом дворце-усадьбе по адресу: Набережная реки Фонтанки, 118. Сбор зрителей на экскурсию в 17:00 — в холле концертного сада.

Информация о концерте

Концерт состоится в усадебном саду музея Державина. Для посетителей вход осуществляется через сад мимо кафе «Оранжерея» и под арку. Концерт пройдет под открытым небом, но в случае дождя или неблагоприятных погодных условий он будет перенесен в парадный зал музея-усадьбы.

Места будут сидячие с свободной рассадкой. Продолжительность концерта — 1 час 15 минут.

Не упустите возможность окунуться в мир прекрасной музыки и незабываемых впечатлений!