Премьера музыкального полнокупольного шоу «ROMANTIC SYMPHONY IN THE DARK»

В петербургском Планетарии состоится долгожданная премьера уникального музыкального полнокупольного шоу «ROMANTIC SYMPHONY IN THE DARK». Это незабываемое событие подарит зрителям возможность окунуться в мир музыки и звезд, где каждый звук и каждая нота наполняют атмосферу романтики.

Волшебство под куполом

Представьте себе: вы сидите в полной темноте под куполом звёзд, медленно загораются далекие галактики, метеоры пронзают небосвод, и в тишине рождается музыка. Зрителей ожидают самые романтичные и известные мелодии, от медленных и энергичных до мистических и трогательных. Глубина звучания виолончели и пронзительность рояля создадут атмосферу, в которой каждый сможет почувствовать себя частью чего-то большего.

Звучание любви

Это не просто концерт – это признание в любви. «Moon River» под свет луны на 25-метровом куполе, «My Heart Will Go On» из «Титаника» и закаты над далекими океанами. Вы увидите, как гаснут звезды под «Time To Say Goodbye». Это вечер, который порадует не только влюбленных, но и тех, кто хочет побыть наедине с собой, ощутив музыку сердцем, даже в темноте. Особенно в темноте.

Исполнители

Шоу украсит выступление талантливых исполнителей:

Пелагея Тихонова – вокал. Лауреат международных конкурсов, ведущая солистка Государственной филармонии для детей и молодежи.

– вокал. Лауреат международных конкурсов, ведущая солистка Государственной филармонии для детей и молодежи. Дарья Гильбо – виолончель. Выпускница Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, лауреат международных конкурсов. Участница известных петербургских коллективов Synergy Orchestra и All In Orchestra.

– виолончель. Выпускница Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, лауреат международных конкурсов. Участница известных петербургских коллективов Synergy Orchestra и All In Orchestra. Татьяна Жирихина – фортепиано. Лауреат международных конкурсов, автор аранжировок концерта.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного вечера, где музыка и звёзды объединяются в едином пространстве!