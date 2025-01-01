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Romantic Symphony In The Dark
Киноафиша Romantic Symphony In The Dark

Romantic Symphony In The Dark

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Премьера музыкального полнокупольного шоу «ROMANTIC SYMPHONY IN THE DARK»

В петербургском Планетарии состоится долгожданная премьера уникального музыкального полнокупольного шоу «ROMANTIC SYMPHONY IN THE DARK». Это незабываемое событие подарит зрителям возможность окунуться в мир музыки и звезд, где каждый звук и каждая нота наполняют атмосферу романтики.

Волшебство под куполом

Представьте себе: вы сидите в полной темноте под куполом звёзд, медленно загораются далекие галактики, метеоры пронзают небосвод, и в тишине рождается музыка. Зрителей ожидают самые романтичные и известные мелодии, от медленных и энергичных до мистических и трогательных. Глубина звучания виолончели и пронзительность рояля создадут атмосферу, в которой каждый сможет почувствовать себя частью чего-то большего.

Звучание любви

Это не просто концерт – это признание в любви. «Moon River» под свет луны на 25-метровом куполе, «My Heart Will Go On» из «Титаника» и закаты над далекими океанами. Вы увидите, как гаснут звезды под «Time To Say Goodbye». Это вечер, который порадует не только влюбленных, но и тех, кто хочет побыть наедине с собой, ощутив музыку сердцем, даже в темноте. Особенно в темноте.

Исполнители

Шоу украсит выступление талантливых исполнителей:

  • Пелагея Тихонова – вокал. Лауреат международных конкурсов, ведущая солистка Государственной филармонии для детей и молодежи.
  • Дарья Гильбо – виолончель. Выпускница Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, лауреат международных конкурсов. Участница известных петербургских коллективов Synergy Orchestra и All In Orchestra.
  • Татьяна Жирихина – фортепиано. Лауреат международных конкурсов, автор аранжировок концерта.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного вечера, где музыка и звёзды объединяются в едином пространстве!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 августа
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
21:00 от 1200 ₽

Фотографии

Romantic Symphony In The Dark Romantic Symphony In The Dark Romantic Symphony In The Dark Romantic Symphony In The Dark Romantic Symphony In The Dark Romantic Symphony In The Dark Romantic Symphony In The Dark

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