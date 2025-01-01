«Romantic lounge jazz» в особняке Серебрякова

Приглашаем вас погрузиться в магию белых ночей и насладиться романтическим лаунж-джазом в роскошном особняке Серебрякова – новой культурной жемчужине с двухсотлетней историей!
Музыканты бэнда LEV PIANO BAND исполнят атмосферные композиции в жанре lounge-jazz. Вас ждет путешествие сквозь время и эмоции: томные баллады сплетутся с ритмичными босса-новами, а знакомые мелодии зазвучат по-новому. Это наполняет парадные залы аурой изысканной романтики и легкой меланхолии.
Этот вечер – редкий шанс ощутить подлинную романтику Петербурга в атмосфере старинного особняка XIX века!
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).
Исполнители: Джаз-бэнд LEV PIANO BAND
В продаже билеты трёх категорий. В каждой из категорий свободная рассадка на стульях:
Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии – 75 минут. Продолжительность экскурсии – 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 30 минут до начала концерта.
Рекомендуется для всех категорий зрителей старше 6 лет.