Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
«Romantic lounge jazz» в особняке Серебрякова
Киноафиша «Romantic lounge jazz» в особняке Серебрякова

«Romantic lounge jazz» в особняке Серебрякова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Романтический вечер в особняке Серебрякова

Приглашаем вас погрузиться в магию белых ночей и насладиться романтическим лаунж-джазом в роскошном особняке Серебрякова – новой культурной жемчужине с двухсотлетней историей!

Музыка, которая трогает душу

Музыканты бэнда LEV PIANO BAND исполнят атмосферные композиции в жанре lounge-jazz. Вас ждет путешествие сквозь время и эмоции: томные баллады сплетутся с ритмичными босса-новами, а знакомые мелодии зазвучат по-новому. Это наполняет парадные залы аурой изысканной романтики и легкой меланхолии.

Уникальная атмосфера Петербурга

Этот вечер – редкий шанс ощутить подлинную романтику Петербурга в атмосфере старинного особняка XIX века!

Дресс-код и исполнители

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители: Джаз-бэнд LEV PIANO BAND

Информация о билетах

В продаже билеты трёх категорий. В каждой из категорий свободная рассадка на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без экскурсии. Начало экскурсии в 18:15
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии – 75 минут. Продолжительность экскурсии – 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 30 минут до начала концерта.

Возрастные ограничения

Рекомендуется для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
19:00 от 1400 ₽

Фотографии

«Romantic lounge jazz» в особняке Серебрякова «Romantic lounge jazz» в особняке Серебрякова «Romantic lounge jazz» в особняке Серебрякова «Romantic lounge jazz» в особняке Серебрякова «Romantic lounge jazz» в особняке Серебрякова «Romantic lounge jazz» в особняке Серебрякова «Romantic lounge jazz» в особняке Серебрякова

В ближайшие дни

Atomic Cellos: Мировые рок-хиты на виолончелях. Концерт во дворце
6+
Рок Живая музыка
Atomic Cellos: Мировые рок-хиты на виолончелях. Концерт во дворце
16 ноября в 18:00 Пространство Freedom / Казанская, 7
от 1600 ₽
Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди
6+
Классическая музыка Неоклассика
Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди
13 сентября в 18:00 Дом Архитектора
от 2900 ₽
Stand Up Вечер
18+
Юмор
Stand Up Вечер
31 августа в 20:00 Homie Lounge
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше