«Romantic lounge jazz» в особняке Серебрякова

Романтический вечер в особняке Серебрякова

Приглашаем вас погрузиться в магию белых ночей и насладиться романтическим лаунж-джазом в роскошном особняке Серебрякова – новой культурной жемчужине с двухсотлетней историей!

Музыка, которая трогает душу

Музыканты бэнда LEV PIANO BAND исполнят атмосферные композиции в жанре lounge-jazz. Вас ждет путешествие сквозь время и эмоции: томные баллады сплетутся с ритмичными босса-новами, а знакомые мелодии зазвучат по-новому. Это наполняет парадные залы аурой изысканной романтики и легкой меланхолии.

Уникальная атмосфера Петербурга

Этот вечер – редкий шанс ощутить подлинную романтику Петербурга в атмосфере старинного особняка XIX века!

Дресс-код и исполнители

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

Исполнители: Джаз-бэнд LEV PIANO BAND

Информация о билетах

В продаже билеты трёх категорий. В каждой из категорий свободная рассадка на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15

1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии в 18:15 Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без экскурсии. Начало экскурсии в 18:15

2-й и 3-й ряды с экскурсиями и без экскурсии. Начало экскурсии в 18:15 Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 1 час 40 минут, без экскурсии – 75 минут. Продолжительность экскурсии – 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 30 минут до начала концерта.

Возрастные ограничения

Рекомендуется для всех категорий зрителей старше 6 лет.