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Romantic Jazz
Билеты от 1500₽
Киноафиша Romantic Jazz

Romantic Jazz

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Концерт Romantic Jazz: Вечер, Наполненный Элегантностью

Приглашаем вас в Джем Клуб на незабываемый вечер, где музыка говорит о чувствах. В этот особенный день, когда воздух пропитан романтикой, мы представляем концерт Romantic Jazz — изысканный музыкальный коктейль из бархатного вокала и нежных аккордов.

Что вас ждёт?

  • Живой джаз в лучших традициях мировых сцен.
  • Атмосфера изысканности и уюта.
  • Искусно подобранные вина и гастрономические сеты.

Этот вечер создан для тех, кто ценит красоту момента, музыку, пробуждающую воспоминания, и общение без суеты. Позвольте себе вечер чистой гармонии и наслаждения.

Интересные факты о джазе

Джаз — это не просто музыка, это целая культура, рожденная в начале XX века в США. Жанр сочетает в себе элементы африканской и европейской музыкальной традиции и стал основой для многих современных музыкальных стилей. Вечер Romantic Jazz — отличная возможность погрузиться в этот мир и насладиться его многообразием.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:30 от 1500 ₽
3 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:30 от 1500 ₽
10 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:30 от 1500 ₽
17 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:30 от 1500 ₽
24 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:30 от 1500 ₽
31 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:30 от 1500 ₽
7 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:30 от 1500 ₽
14 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:30 от 1500 ₽
21 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:30 от 1500 ₽
28 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:30 от 1500 ₽
5 октября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:30 от 1500 ₽

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