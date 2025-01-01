Меню
Romantic Christmas Jazz

Romantic Christmas Jazz

О концерте

Концерт «Romantic Christmas Jazz» в Jam club

Приглашаем вас на концерт «Romantic Christmas Jazz», который пройдет в уютном московском клубе Jam club. Этот музыкальный проект сочетает в себе джазовые композиции с романтическими элементами, включая любимые рождественские и новогодние мелодии.

Знакомство с репертуаром

Коллектив исполнит классические джазовые стандарты и популярные песни, которые знакомы многим. В программе звучат такие хиты, как «Let It Snow», «Fly Me to the Moon» и «Have a Holly Jolly Christmas». Эти мелодии создадут атмосферу праздника и уюта.

Для кого этот концерт?

Концерт «Romantic Christmas Jazz» будет интересен любителям джаза и романтической музыки. Это отличная возможность провести вечер в компании друзей или любимых, наслаждаясь качественным звуком и зимним настроением.

Не упустите шанс ощутить магию Рождества в музыкальном исполнении. Ждем вас на концерте!

Декабрь
14 декабря воскресенье
20:30
Jam Club Москва, Сретенка, 11
21 декабря воскресенье
20:30
Jam Club Москва, Сретенка, 11
28 декабря воскресенье
20:30
Jam Club Москва, Сретенка, 11

