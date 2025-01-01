Меню
Романсы в саду
6+
Романсы в саду: камерные концерты под открытым небом в Заповедных кварталах Нижнего Новгорода

29 июня, а также 3, 10 и 17 августа, приглашаем вас насладиться камерными концертами «Романсы в саду». Эти вечера озарят тень деревьев, создавая атмосферу уюта и лёгкости.

Исполнители вечера

Солистки спектакля Светлана Ползикова и Ольга Валентинова порадуют зрителей исполнением дореволюционных и советских романсов. Их голоса, в сопровождении гитары и пианино, создадут незабываемую музыкальную атмосферу.

Уникальное пространство

Концерты будут проходить на природе, что добавит романтики в вечера. Это идеальный формат для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться прекрасной музыкой в окружении зелени.

Не упустите шанс

Приходите с друзьями или близкими, чтобы провести время в компании великолепной музыки и романтической атмосферы. «Романсы в саду» — это возможность приобщиться к необычному звучанию и почувствовать дух времени.

20:50 от 400 ₽
20:50 от 400 ₽
20:50 от 400 ₽
20:50 от 400 ₽

Нижний Новгород, 17 августа
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 17
19:00

