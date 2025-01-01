Романсы на стихи Александра Пушкина в Мариинском театре
Санкт-Петербург, Зал Стравинского в Мариинском театре, 26 октября (воскресенье), 19:30. Запланирован театрализованный концерт, посвящённый волшебной музыке, вдохновлённой поэзией Александра Пушкина.
Исполнители
На сцене выступят:
- Анжелика Минасова
- Варвара Соловьёва
- Клим Тихонов
- Яков Стрижак
- Олег Сычёв
За фортепиано будет Екатерина Ильина.
Программа концерта
В программе представлены произведения известных композиторов, в том числе:
- Исаак Шварц — «Я ехал к вам...»
- Михаил Глинка — «В крови горит огонь желанья...»
- Антон Рубинштейн — «Ночь»
- Михаил Глинка — «Я здесь, Инезилья...»
- Александр Даргомыжский — «Юноша и дева»
- Борис Шереметев — «Я вас любил...»
- Антон Рубинштейн — «Певец»
- Николай Метнер — «Мечтателю»
- Цезарь Кюи — «Душа моя, Павел...»
- Николай Римский-Корсаков — «Поэт»
- Александр Бородин — «Для берегов отчизны дальной...»
- Александр Глазунов — «Сновидение»
- Цезарь Кюи — «Ангел», «Царскосельская статуя»
- Николай Римский-Корсаков — «Эхо»
- Александр Даргомыжский — «Рыцари»
- Михаил Глинка — «Я помню чудное мгновенье...»
- Георгий Свиридов — «Роняет лес багряный свой убор...»
- Александр Даргомыжский — «Мельник»
- Цезарь Кюи — «Желание»
- Сергей Рахманинов — «Не пой, красавица, при мне...»
- Михаил Глинка — «Я вас люблю, хоть я бешусь...»
- Николай Римский-Корсаков — «Редеет облаков летучая гряда...»
- Александр Даргомыжский — «Восточный романс»
- Пётр Чайковский — «Соловей»
- Николай Римский-Корсаков — «На холмах Грузии...»
- Исаак Шварц — «Город пышный, город бедный...»
- Георгий Свиридов — «К няне», «Зимняя дорога»
- Цезарь Кюи — «Сожженное письмо»
- Михаил Глинка — «Где наша роза...»
- Георгий Свиридов — «Подъезжая под Ижоры...»
- Александр Алябьев — «Если жизнь тебя обманет...»
Этот концерт — уникальная возможность погрузиться в поэзию и музыку, которые способны затронуть самые глубокие струны души. Не упустите шанс насладиться волшебными романами в прекрасной обстановке Мариинского театра.