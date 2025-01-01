Романсы на стихи Александра Пушкина в Мариинском театре

Санкт-Петербург, Зал Стравинского в Мариинском театре, 26 октября (воскресенье), 19:30. Запланирован театрализованный концерт, посвящённый волшебной музыке, вдохновлённой поэзией Александра Пушкина.

Исполнители

На сцене выступят:

Анжелика Минасова

Варвара Соловьёва

Клим Тихонов

Яков Стрижак

Олег Сычёв

За фортепиано будет Екатерина Ильина.

Программа концерта

В программе представлены произведения известных композиторов, в том числе:

Исаак Шварц — «Я ехал к вам...»

Михаил Глинка — «В крови горит огонь желанья...»

Антон Рубинштейн — «Ночь»

Михаил Глинка — «Я здесь, Инезилья...»

Александр Даргомыжский — «Юноша и дева»

Борис Шереметев — «Я вас любил...»

Антон Рубинштейн — «Певец»

Николай Метнер — «Мечтателю»

Цезарь Кюи — «Душа моя, Павел...»

Николай Римский-Корсаков — «Поэт»

Александр Бородин — «Для берегов отчизны дальной...»

Александр Глазунов — «Сновидение»

Цезарь Кюи — «Ангел», «Царскосельская статуя»

Николай Римский-Корсаков — «Эхо»

Александр Даргомыжский — «Рыцари»

Михаил Глинка — «Я помню чудное мгновенье...»

Георгий Свиридов — «Роняет лес багряный свой убор...»

Александр Даргомыжский — «Мельник»

Цезарь Кюи — «Желание»

Сергей Рахманинов — «Не пой, красавица, при мне...»

Михаил Глинка — «Я вас люблю, хоть я бешусь...»

Николай Римский-Корсаков — «Редеет облаков летучая гряда...»

Александр Даргомыжский — «Восточный романс»

Пётр Чайковский — «Соловей»

Николай Римский-Корсаков — «На холмах Грузии...»

Исаак Шварц — «Город пышный, город бедный...»

Георгий Свиридов — «К няне», «Зимняя дорога»

Цезарь Кюи — «Сожженное письмо»

Михаил Глинка — «Где наша роза...»

Георгий Свиридов — «Подъезжая под Ижоры...»

Александр Алябьев — «Если жизнь тебя обманет...»

Этот концерт — уникальная возможность погрузиться в поэзию и музыку, которые способны затронуть самые глубокие струны души. Не упустите шанс насладиться волшебными романами в прекрасной обстановке Мариинского театра.