Романсы на стихи Александра Пушкина
Романсы на стихи Александра Пушкина

Романсы на стихи Александра Пушкина

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Романсы на стихи Александра Пушкина в Мариинском театре

Санкт-Петербург, Зал Стравинского в Мариинском театре, 26 октября (воскресенье), 19:30. Запланирован театрализованный концерт, посвящённый волшебной музыке, вдохновлённой поэзией Александра Пушкина.

Исполнители

На сцене выступят:

  • Анжелика Минасова
  • Варвара Соловьёва
  • Клим Тихонов
  • Яков Стрижак
  • Олег Сычёв

За фортепиано будет Екатерина Ильина.

Программа концерта

В программе представлены произведения известных композиторов, в том числе:

  • Исаак Шварц — «Я ехал к вам...»
  • Михаил Глинка — «В крови горит огонь желанья...»
  • Антон Рубинштейн — «Ночь»
  • Михаил Глинка — «Я здесь, Инезилья...»
  • Александр Даргомыжский — «Юноша и дева»
  • Борис Шереметев — «Я вас любил...»
  • Антон Рубинштейн — «Певец»
  • Николай Метнер — «Мечтателю»
  • Цезарь Кюи — «Душа моя, Павел...»
  • Николай Римский-Корсаков — «Поэт»
  • Александр Бородин — «Для берегов отчизны дальной...»
  • Александр Глазунов — «Сновидение»
  • Цезарь Кюи — «Ангел», «Царскосельская статуя»
  • Николай Римский-Корсаков — «Эхо»
  • Александр Даргомыжский — «Рыцари»
  • Михаил Глинка — «Я помню чудное мгновенье...»
  • Георгий Свиридов — «Роняет лес багряный свой убор...»
  • Александр Даргомыжский — «Мельник»
  • Цезарь Кюи — «Желание»
  • Сергей Рахманинов — «Не пой, красавица, при мне...»
  • Михаил Глинка — «Я вас люблю, хоть я бешусь...»
  • Николай Римский-Корсаков — «Редеет облаков летучая гряда...»
  • Александр Даргомыжский — «Восточный романс»
  • Пётр Чайковский — «Соловей»
  • Николай Римский-Корсаков — «На холмах Грузии...»
  • Исаак Шварц — «Город пышный, город бедный...»
  • Георгий Свиридов — «К няне», «Зимняя дорога»
  • Цезарь Кюи — «Сожженное письмо»
  • Михаил Глинка — «Где наша роза...»
  • Георгий Свиридов — «Подъезжая под Ижоры...»
  • Александр Алябьев — «Если жизнь тебя обманет...»

Этот концерт — уникальная возможность погрузиться в поэзию и музыку, которые способны затронуть самые глубокие струны души. Не упустите шанс насладиться волшебными романами в прекрасной обстановке Мариинского театра.

Октябрь
26 октября воскресенье
19:30
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

