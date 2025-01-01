Меню
Романс вчера, сегодня, завтра
Романс вчера, сегодня, завтра

6+
О концерте/спектакле

Концерт классической музыки «Романс: вчера, сегодня, завтра»

Приходите на уникальный концерт классической музыки «Романс: вчера, сегодня, завтра», который состоится в уютном Доме Кочневой. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки.

Что ждать от концерта?

В программе концерта собраны произведения лучших композиторов, которые переплетают в себе традиции прошлого и современные музыкальные тенденции. Зрители смогут насладиться как известными романсами, так и новыми, свежими композициями, создание которых вдохновлено классикой.

Место проведения

Дом Кочневой — это истинное культурное пространство, где каждый зритель может ощутить атмосферу уюта и тепла. Здесь проводятся концерты, выставки и театральные постановки, и именно это место выбрано для такого значимого события.

Незабываемые исполнители

На сцене выступят талантливые музыканты, среди которых будут как опытные исполнители, так и молодые, но уже нашедшие своих поклонников артисты. Их связь с музыкой и умение передать глубокие чувства — залог незабываемого вечера.

Зачем стоит прийти?

Это не просто концерт — это возможность погрузиться в мир классической музыки, узнать больше о ее развитии и насладиться качественным исполнением. Не упустите шанс провести вечер в компании музыкальных шедевров и насладиться атмосферой творчества!

Ждем вас на «Романсе: вчера, сегодня, завтра» в Доме Кочневой для незабываемого музыкального опыта.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 октября
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 700 ₽

