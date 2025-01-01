Меню
Романовы
Постоянная экспозиция «Романовы» в Историческом парке «Россия — моя история»

Постоянная экспозиция Исторического парка «Россия — моя история» в Новосибирске «Романовы» охватывает интересный и сложный период от Смутного времени до правления императора Николая II. Это уникальная возможность погрузиться в 300-летнюю историю становления и подъема Российской империи.

Что вас ждет на выставке?

В ходе экскурсии вы сможете:

  • Посмотреть в глаза Лжедмитрия I, полные страха.
  • Пройти через пламя Смутного времени.
  • Заглянуть в «Соборное уложение» 1649 года.
  • Увидеть флот Петра I в Гангутском сражении.
  • Пересчитать наряды из гардероба Елизаветы Петровны.
  • Разглядеть произведения искусства эпохи Екатерины II.
  • Найти масонскую символику в зале Александра I.
  • Узнать о первых железных дорогах Российской империи времен Николая I.
  • Ознакомиться с реформаторской деятельностью Александра II.
  • Пройти по Транссибирской магистрали от Владивостока до Ново-Николаевска.

Уточнение времени работы выставки

Время работы выставки необходимо уточнять в еженедельном расписании, которое публикуется в группе исторического парка «Россия — моя история».

График работы исторического парка

  • Среда - пятница: 10:00 - 18:00
  • Суббота - воскресенье: 11:00 - 19:00

Не упустите возможность прикоснуться к важным страницам истории нашей страны!

В других городах

