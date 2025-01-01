Постоянная экспозиция «Романовы» в Историческом парке «Россия — моя история»
Постоянная экспозиция Исторического парка «Россия — моя история» в Новосибирске «Романовы» охватывает интересный и сложный период от Смутного времени до правления императора Николая II. Это уникальная возможность погрузиться в 300-летнюю историю становления и подъема Российской империи.
Что вас ждет на выставке?
В ходе экскурсии вы сможете:
- Посмотреть в глаза Лжедмитрия I, полные страха.
- Пройти через пламя Смутного времени.
- Заглянуть в «Соборное уложение» 1649 года.
- Увидеть флот Петра I в Гангутском сражении.
- Пересчитать наряды из гардероба Елизаветы Петровны.
- Разглядеть произведения искусства эпохи Екатерины II.
- Найти масонскую символику в зале Александра I.
- Узнать о первых железных дорогах Российской империи времен Николая I.
- Ознакомиться с реформаторской деятельностью Александра II.
- Пройти по Транссибирской магистрали от Владивостока до Ново-Николаевска.
Уточнение времени работы выставки
Время работы выставки необходимо уточнять в еженедельном расписании, которое публикуется в группе исторического парка «Россия — моя история».
График работы исторического парка
- Среда - пятница: 10:00 - 18:00
- Суббота - воскресенье: 11:00 - 19:00
Не упустите возможность прикоснуться к важным страницам истории нашей страны!