Постоянная экспозиция «Романовы» в Историческом парке «Россия — моя история»

Постоянная экспозиция Исторического парка «Россия — моя история» в Новосибирске «Романовы» охватывает интересный и сложный период от Смутного времени до правления императора Николая II. Это уникальная возможность погрузиться в 300-летнюю историю становления и подъема Российской империи.

Что вас ждет на выставке?

В ходе экскурсии вы сможете:

Посмотреть в глаза Лжедмитрия I, полные страха.

Пройти через пламя Смутного времени.

Заглянуть в «Соборное уложение» 1649 года.

Увидеть флот Петра I в Гангутском сражении.

Пересчитать наряды из гардероба Елизаветы Петровны.

Разглядеть произведения искусства эпохи Екатерины II.

Найти масонскую символику в зале Александра I.

Узнать о первых железных дорогах Российской империи времен Николая I.

Ознакомиться с реформаторской деятельностью Александра II.

Пройти по Транссибирской магистрали от Владивостока до Ново-Николаевска.

Уточнение времени работы выставки

Время работы выставки необходимо уточнять в еженедельном расписании, которое публикуется в группе исторического парка «Россия — моя история».

График работы исторического парка

Среда - пятница: 10:00 - 18:00

Суббота - воскресенье: 11:00 - 19:00

Не упустите возможность прикоснуться к важным страницам истории нашей страны!