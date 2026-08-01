Выставка о царской династии Романовых в историческом парке «Россия — моя история»

С 2013 года выставка «Романовы. 1613–1917» занимает важное место в культурной жизни России. Этот проект не только рассказывает о судьбе российской монархии, но и выражает благодарность членам династии, ставшими символом целой эпохи.

Выставка передает сложную и многогранную историю семьи Романовых, которая, к сожалению, подвергалась необоснованной критике и очернению. Здесь вы сможете увидеть редкие артефакты, фотографии и документы, которые расскажут о жизни и деятельности монархов, а также о людях, стремившихся к величию своей страны.

Каждый экспонат выставки — это часть общего Narrativa, отражающая реалии и вызовы тех времен. Посетители получат возможность не только взглянуть на историю глазами Романовых, но и понять, как они влияли на развитие России.

Не упустите шанс посетить уникальную выставку и ознакомиться с наследием династии, оставившее незабываемый след в истории нашей страны.